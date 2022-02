О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 19 февраля – узнавайте в программе.

Протесты антивакцинаторов

В Новой Зеландии заявили, что вакцинация теперь обязательна и из-за этого люди вышли на протест. Полиция даже включила Baby Shark, Let it Go из мультфильма "Ледяного сердца", чтобы разогнать протест.

Морпехи и контрабанда людей

Сотни мигрантов используют услуги морской пехоты США, чтобы пробраться в страну. Это самый безопасный метод, ведь машины морпехов не проверяют, а сами военные имеют право передвигаться без помех.

Очки, возвращающие зрение

Исследователи работают над очками, которые вернут зрение незрячим. Например, компания Second Sight продолжает работу над Orion – мозговым имплантом, который лечит почти все формы глубокой слепоты.

Детские онлайн-игры и секс

В одной из самых популярных мировых детских игр Roblox появился секс. На платформе секс-игры обычно называют квартирками, где игроки могут говорить о сексе, а их аватары могут им виртуально заниматься.

Обновление Windows 11

В обновленном Windows 11 отныне можно использовать блокнот на полную мощность. Текст можно отменять несколько раз. Также добавили функцию поиска и изменение темы блокнота.

