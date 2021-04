Вєсті Глобалайз: Плем'я Япа оплакує принца Філіпа жертвоприношеннями

Плем'я Япа на вануатському острові Танна оплакує смерть принца Філіпа. Все це супроводжується ритуальними танцями, жертвоприношеннями на честь покійного герцога Единбурзького. У них є фотографії, листи і подарунки, які надсилав сам Філіп.

Про інші цікаві події відбулись у світі станом на суботу, 17 квітня – у програмі.

Попередній випуск Вєсті Глобалайз: Кім Чен Ин повідомив про наближення голоду у Північній Кореї

Нейромережеві коти

З'явився сайт This Cat Does Not Exist – це ресурс, який генерує зображення котів, створених штучним інтелектом. Щоразу після оновлення він показує інше зображення вигаданого кота. На перший погляд, відрізнити штучного кота від справжнього – нереально.

Радіоактивна вода з Фукусіми

Японські політики ухвалили досить сумнівне рішення, яке вже накликало на країну хвилю критики, ненависті і протестів. Через 2 роки Японія почне випускати радіоактивну воду з Фукусіми у море.

Гендерна рівність в армії

У березні 2011 року на атомній електростанції у Фукусімі трапилися аварія, яку спричинив потужний землетрус. Природний катаклізм пошкодив електромережі, відповідальні за вивід радіоактивної води.

Гендернні реформи у Британії почали запроваджувати не так давно. Ще до 2016 року жінкам-військовим було заборонено брати участь у бойових діях. Таке правило вже скасували. Тепер жінок на рівні з чоловіками відправляють у різні гарячі точки.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 17 квітня: дивіться відео