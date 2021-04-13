Кім Чен Ин попередив громадян про наближення кризи, що виглядатиме аналогічно до голоду 1990-х років. З такою заявою північнокорейський диктатор виступив на початку квітня 2021 року на з'їзді представників партії.

Про інші цікаві події відбулись у світі станом на вівторок, 13 квітня – у програмі.

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Атака на інтернет у США

Ймовірного учасника штурму Капітолію звинуватили у плануванні підриву центру обробки даних Amazon. Про свої наміри він вирішив розповісти користувачам в інтернеті, тому його план провалився.

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Закон Байдена про зброю

Минулого тижня Джо Байден анонсував серію законопроєктів, що стосуватимуться змін у культурі зброї у Сполучених Штатах Америки. Однак, він також наголосив, що самостійно змінити теперішній розклад подій не може, йому потрібна допомога Конгресу.

Принц Філіп та QAnon

Журналісти Vice News зібрали цілу добірку безглуздих домислів QAnon про смерть принца Філіпа. Наприклад, прихильники теорії змови розповсюджують чутки про те, що герцог Единбурзький помер через вакцинацію проти COVID-19.

Довідка. Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року. Незадовго до цього чоловік приблизно місяць перебував у лікарні та переніс операцію на серці.

Революція робочих місць у Сінгапурі

Компанія Switch вирішила створити у Сінгапурі будки для похвилинної роботи. Платити за роботу можна щогодини. Одна коштує майже 3 долари. Всередині є всі блага цивілізації:

стіл;

стілець;

Wi-Fi;

розетки;

антисептик.

Зручність у тому, що такі мініробочі місця можна встановити у будь-якому місці. Наразі їх розмістили у торгових центрах і на всю країну таких кабінок є всього 60.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 13 квітня: дивіться відео