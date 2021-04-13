Ким Чен Ын предупредил граждан о приближающемся кризисе, который будет выглядеть аналогично голоду 1990-х годов. С таким заявлением северокорейский диктатор выступил в начале апреля 2021 года на съезде представителей партии.

О других интересных событиях произошли в мире по состоянию на вторник, 13 апреля – в программе.

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Атака на интернет в США

Предполагаемого участника штурма Капитолия обвинили в планировании подрыва центра обработки данных Amazon. О своих намерениях он решил рассказать пользователям в интернете, поэтому его план провалился.

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Закон Байдена об оружии

На прошлой неделе Джо Байден анонсировал серию законопроектов, касающихся изменений в культуре оружия в Соединенных Штатах Америки. Однако, он также отметил, что самостоятельно изменить нынешний расклад событий не может, ему нужна помощь Конгресса.

Принц Филипп и QAnon

Журналисты Vice News собрали целую подборку нелепых домыслов QAnon о смерти принца Филиппа. Например, сторонники теории заговора распространяют слухи о том, что герцог Эдинбургский умер из-за вакцинации против COVID-19.

Справка. Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года. Незадолго до этого мужчина примерно месяц находился в больнице и перенес операцию на сердце.

Революция рабочих мест в Сингапуре

Компания Switch решила создать в Сингапуре будки для поминутной работы. Платить за работу можно каждый час. Одна стоит почти 3 доллара. Внутри есть все блага цивилизации:

стол;

стул;

Wi-Fi;

розетки;

антисептик.

Удобство в том, что такие мини-робочие места можно установить в любом месте. Сейчас их разместили в торговых центрах и на всю страну таких кабинок всего 60.

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Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 13 апреля: смотрите видео