Вживана Hyundai Sonata LPI: таксі по-корейськи

Автомобілі, що їздять лише на газу і не мають баку для бензину, вже кілька років продаються в Україні. Їх везуть з Кореї – такі машини випускались корейським концерном Hyundai Kia для місцевого ринку.

Ми будемо розглядати Hyundai Sonata сьомого покоління в кузові LF, яка випускалась в 2014 – 2020 роках. Майже все, що стосується цього автомобіля, принаймні технічної його частини, актуально і для його брата - KIA K5 (в Україні – Optima) аналогічних років випуску. Адже технічно це майже однакові машини, які відрізняються лише дизайном та брендом.

За допомогою сервісу OLX можна знайти маже 200 актуальних оголошень про продаж Hyundai Sonata LPI в Україні. Враховуючи специфіку саме такої модифікації, це зовсім не мало. Ціни починаються від 7 тисяч доларів за найбільш "втомлені" екземпляри й закінчуються на 16-17 тисячах за версії в гарному стані та багатих комплектаціях.

Більшість таких авто працювали в Кореї у якості таксі чи службових авто, тому пробіг у них – 300 – 500 тисяч км. Точно з таксі – помаранчеві машини, багато також білих та сірих. В Кореї вони коштують десь 3 – 4 тисячі доларів. Екземпляри, які не працювали в таксі, обходяться значно дорожче – у 6 – 7 тисяч, тож і в Україні продаються дорого.

Незвичайний газ

Заправляти ці авто треба звичним для українців пропан-бутаном – заправок з цим автогазом в нашій країні достатньо у будь-якому населеному пункті та на трасах. Відмінність заводської газової установки Kia/Hyundai 5 покоління від звичних більшості українських таксистів систем ГБО 4 покоління принципова. Тут немає газового редуктора – газ у рідкому стані через форсунки подається прямо в двигун. Відповідно, підігрівати газовий редуктор не потрібно, тож необхідність в бензиновій системі живлення відпадає.

При цьому сам двигун нічим не відрізняється від звичайного 2,0-літрового G4NA, який встановлюється і на бензинову версію Hyundai Sonata. Всі деталі, окрім свічок запалювання та деталей паливної системи, взаємозамінні. Це сильно спрощує експлуатацію та обслуговування.

Від звичайної бензинової Hyundai Sonata версію LPI відрізняє ще і відносно маленький багажник – адже значну його частину займає власне газовий бак.

Що стосується обслуговування та ремонту системи ГБО, то тут є кілька нюансів. По-перше, деталей у наявності на складах українських продавців небагато – більшість вузлів, окрім хіба що фільтрів, треба замовляти та чекати тиждень або два.

Якість газу на українських АЗС може бути різною. Ті, хто використовує звичайне ГБО 4 покоління, іноді бачать на своїх авто повністю забиті дрібним абразивом фільтри. Для Hyundai Sonata LPI такий газ може нанести багато шкоди – справа в тому, що тут є насос високого тиску, який перекачує газ у рідкому стані з балона до форсунок. Через газ поганої якості такі помпи виходять з ладу. Вартість деталі - близько 10 тисяч гривень.

Двигун

Власне 2,0-літровий двигун G4NA дуже міцний та витривалий. Єдина особливість – необхідно раз в 250 - 300 тисяч кілометрів міняти ланцюг ГРМ разом з натягувачем та супутніми деталями. Ресурс цього двигуна легко перевалює за пів мільйона кілометрів, щоправда при дуже великих пробігах він вже починає добряче "їсти" моторну оливу.

Трансмісія

Газові Хюндай Соната зазвичай комплектуються звичайним гідромеханічним автоматом. Спеціалісти рекомендують раз в 100 тисяч міняти в ньому оливу. Особливість цих коробок ще у тому, що фільтр встановлений всередині, тож для його заміни потрібно розібрати АКПП. Тому фільтр зазавичай не міняють. Незважаючи на це, нарікань на роботу автоматичних коробок майже немає.

Підвіска та салон

Підвіска у Hyundai Sonata дуже витривала. Ці машини навіть українськими дорогами здатні проїхати більше 150 тисяч кілометрів, потребуючи періодичної заміни лише тяг та втулок стабілізаторів (шо можна вважати розхідниками). Ідеальними корейськими дорогами підвіска Hyundai Sonata може легко пройти навіть півмільйона кілометрів без заміни жодної деталі.

Салон у Hyundai Sonata також досить міцний. Сліди використання тут не з'являються дуже довго. У цьому, власне, і полягає одна з головних проблем при купівлі вживаної Sonata з Кореї. Визначити її справжній пробіг дуже непросто. Непрямих доказів велетенського пробігу у цій машині знайти дуже складно. І якщо ви побачите, що п'яти- семирічну Hyundai Sonata чи Kia K5 з LPG продають з пробігом у 60 - 90 тисяч км – не вірте. На ній проїхали десь на 300 - 400 тисяч км більше.

Електрика

З електричною частиною газових Hyundai Sonata системних проблем не виникає. Зазвичай питання з'являються після встановлення додаткового обладнання: сигналізації, акустичної системи та іншого. Втім це, зазвичай пов’язано з майстерністю установників.

Висновок

Перш, ніж Купити Hundai з заводським газовим обладнанням, треба добряче зважити всі "за" та "проти". Під час купівлі сильно зекономити не вдасться – газова Sonata коштує майже так само, як і бензинова. Експлуатація може вийти дешевшою, однак не вдвічі: витрата газу у неї коливається у діапазоні 10-15 літрів газу на сотню. Економія від використання газу може бути відчутною лише на дуже великих пробігах. Але ж не варто забувати, що більшість Sonata вже побували в таксі, тому ресурс у них близький до фінального. Хоча автомобіль і справді дуже комфортний та витривалий.