Можливість придбати Audi Q7 актуального покоління удвічі дешевше, аніж вона коштує новою – дуже непогана на перший погляд перспектива. Але ж чому машина, якій ще немає п’яти років, вже встигла втратити половину вартості, або навіть більше? Спробуємо розібратись.

Актуальне покоління Audi Q7 почали випускати в 2015 році, на заміну а в 2019 був проведений рестайлінг. Друге покоління створили на тій самій полегшеній платформі, що й Porsche Cayenne третього покоління, а також люксових кроссоверів Bentley Bentayga та Lamorhgini Urus.

Порівняно з першою генерацією, яка випускалась цілих десять років, друга відрізнялась суттєво як зовні, так і в технічному плані. Особливо багато додалось електронних систем. Ззаду відрізнити рестайлінгову версію можна за хромованою накладкою, що з’єднує задні ліхтарі, а спереду – за оновленою оптикою та бампером. У салоні біля важеля АКП з’явився ще один екран, а механічні кнопки майже зникли з інтер’єру, поступившись сенсорним.

Зараз на OLX пропонується менше ста Audi Q7 актуального покоління. Ціни починаються від 35 тисяч доларів за машини перших років випуску і сягають 100-130 тисяч доларів за нові екземпляри у дуже непоганих комплектаціях. Нас же цікавлять відносно доступні дорестайлінгові версії.

Двигуни

Лінійка двигунів складалась з бензинової 2,0-літрової рядної четвірки, бензинових та дизельних V6 та V8. Втім, машини з V8 під капотом маркетологи назвали SQ7. У продажу такі зустрічаються рідко та й коштують немало. Також нечасто можна зустріти привезені з Європи гібридні версії з шильдиками e-tron.

2,0-літровий бензиновий мотор, незважаючи на порівняно невеликий об'єм, видає цілих 250 к.с. Звісно, така віддача не могла не позначитись на його ресурсі. Високофорсовані двигуни зазвичай довго не живуть, але у випадку з Q7 системних негараздів з ним поки що не відмічають. Навіть незважаючи на те, що в передній частині мотору встановлено два тонких однорядних приводних ланцюга (один приводить механізм ГРМ, а інший – два балансирних вала), проблем з ними поки що не спостерігається. Втім, знайти бензиновий автомобіль з пробігом більше 200 тисяч кілометрів вдається не часто.

У минулому поколінні 3,0-літрові V6 були справжньою проблемою – при використанні низькоякісного пального детонація дуже швидко руйнувала блок циліндрів. В результаті утворювались задири і була потрібна гільзовка. У другій генерації Audi Q7 такої проблеми немає. Можливо тому, що користувачі вже звикли до цієї особливості двигунів VAG, та ретельно вибирають заправки, а може і інженери, аби і далі не псувати імідж марки, внесли зміни у конструкцію.

А ось дизельні V6 з пробігом за 200 тисяч кілометрів вже зустрічаються. Особливо це актуально для автомобілів, пригнаних з ЄС. Конструкція двигуна така, що ланцюг приводу ГРМ знаходиться в задній частині мотора, між двигуном та коробкою передач. Тому процедура його обслуговування трудомістка та досить дорога. Зазвичай проблеми з ланцюгами ГРМ починаються на пробігу більше 200-250 тисяч кілометрів. Інших системних "болячок", окрім звичних для німецьких дизелів проблем з клапаном EGR та сажовим фільтром, сервісмени не згадують.

Трансмісія

Гіркий досвід з роботизованими S-tronic (DSG) змусив VAG повернутись до класичних гідромеханічних автоматів. Користувачі від цього тільки виграли, адже 8-діапазонний автомат на Audi Q7 працює дуже плавно і комфортно. Єдине, що йому потрібно – періодично міняти оливу. Причому, якщо водій полюбляє активно прискорюватись або з'їжджати з асфальту, інтервал заміни краще зменшити.

Що ж стосується системи повного приводу, то тут вона одна з найкращих у своєму класі. Зі слизькою поверхнею Audi Q7 справляється дуже вправно. Взагалі, про рішення купити Ауді з повним проводом (навіть якщо це не кросовер) ви ніколи не пошкодуєте, особливо якщо зима буде сніжною.

Підвіска

Передня підвіска у Audi Q7 багатоважільна – по чотири важеля на кожне колесо. При цьому, на відміну від інших Audi з подібною конструкцією підвіски, нижні шарові опори можна міняти окремо. Загалом, якщо не брати до уваги стійок та втулок стабілізатора, які просять заміни раз у 40 – 60 тисяч кілометрів, втручання у передню підвіску знадобляться на пробігу близько 100 тисяч. Сервісмени рекомендують міняти всі важелі та рульові тяги з наконечниками одним заходом. Дорого, але один раз і знову на 100 тисяч. Задня підвіска значно витриваліша.

А ось що змушує напружитись, так це опційні активні стабілізатори, які коштують по 3,5 тисячі доларів кожен. У родичів за концерном вони також застосовуються, у них іноді фіксуються випадки їх виходу із ладу. Для порівняння: прайс на звичайні металеві стабілізатори – 200 доларів за кожен.

Опційна пневматична підвіска, за відгуками, досить непогано тримається на наших дорогах. Проте, на всяк випадок, не зайвим буде знати ціну балонів: передні – більше тисячі євро кожен. Задні - близько 200 євро за кожен. Це можна назвати відносно невисокою ціною за такі вузли.

Електрика та салон

До якості виконання салону іноді виникають претензії. Як правило, вони пов’язані з кріпленням дрібних пластикових деталей, іноді з пошиттям м’яких елементів салону. Варто зауважити, що більшість таких неприємностей одразу ж усували за гарантією.

Є нарікання на панорамний зсувний дах. Подейкують, що він з часом починає закриватись нещільно та пропускає аеродинамічні шуми на високій швидкості. Також деякі користувачі відзначають сторонні звуки від третього ряду сидінь при переїзді нерівностей.

Іноді виникають проблеми з висуним екраном на торпедо, який самовільно висувається або ховається. Відзначають нестійку роботу штатної системи гучного зв’язку.

Чи варто купувати

Очевидно, що у концерні VAG вирішили трохи підтягнути якість автомобілів, адже експерименти з коробками DSG, слабкими блоками циліндрів (що "задирались" від нашого пального), постійні проблеми з ланцюгами ГРМ та капризними електричним системами не пішли на користь іміджу. Audi Q7 другої генерації – один з яскравих прикладів того, як виробник може позбутись більшості "дитячих болячок", не чекаючи чергового рестайлінгу або оновлення.

Проте не варто вважати, що Audi вдалось побудувати "вічний" автомобіль. Просто Q7 ще відносно свіжі і ще не мають таких великих пробігів, як перше покоління. Що буде з цими машинами, коли лічильник одометра перевалить за 250 – 300 тисяч – достеменно невідомо. Але саме зараз купити Aуді Q7 з невеликим пробігом – непоганий вибір. У ціні такі автомобілі втрачають, головним чином тоді, коли виходить рестайлінг, або наступне покоління.