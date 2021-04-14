Аби наважитись на покупку вживаного Range Rover, треба мати дуже гарний "запас міцності" у фінансовому плані, а ще, бажано, запасний автомобіль. Таку славу англійському флагману принесло третє покоління моделі. А як же почуває себе на наших дорогах, актуальне, четверте покоління? Зараз розповімо.

Range Rover четвертого покоління випускається з 2012 року і по сьогодні. Це покоління має шалений (за мірками преміальної марки) комерційний успіх. Якщо попередня генерація у 2008 році розходилася світом у кількості 22 тисячі, то наступник подвоїв, а в 2015 році навіть потроїв цю цифру – до 60 тисяч машин на рік.

Зараз через сервіс olx.UA можна знайти Range Rover четвертого покоління за ціною від 40 до 150 тисяч доларів. Прайс залежить, головним чином, не від пробігу та стану, а від року випуску та комплектації. І цьому є цілком логічне пояснення.

Машини перших років випуску мали довгий список дрібних "дитячих болячок", які з часом виробник усував. Проте були і дуже серозні й дорогі у вирішенні проблеми, пов’язані з особливостями конструкції. Тож, щоб купити Land Rover, треба знати, які саме агрегати в нього найменш надійні. І перевіряти їх.

Двигуни

Коли мова йде про найслабший у лінійці 3,0-літровий дизельний двигун, то на ранніх версіях траплялись навіть випадки поламки колінчастого валу. Якщо таке ставалось, то вартість ремонту могла легко досягти чверті ціни вживаного Range Rover. Деталі дуже дорогі, та й довірити відновлення такого складного та високотехнологічного агрегату можна лише мотористам найвищої кваліфікації.

Топовий бензиновий двигун, який у перших версій мав потужність 510 к.с. (згодом був форсований до 525 а то й 565 сил), і досі має слабке місце. Шків привода механічного нагнітача "живе" не довго. Але багато хто користується цією особливістю: коли настає час заміни, ставлять тюнінгові шківи, які дозволяють збільшити тиск нагнітання. Після цієї операції (і перепрошивки блоку керування двигуном) можна отримати потужність у 600 і більше "конячок".

Найнадійнішим та найбільш безпроблемним двигуном вважається 4,4-літровий турбодизель. Він видає 340 к.с. та цілих 700 Нм крутного моменту. Як і будь-який сучасний дизель, він вимагає пального найвищої якості. Крім того, при постійній експлуатації в місті він деколи потребує активного драйву для очищення екологічних систем.

3,0-літровий бензиновий двигун також вважається досить надійним, адже за своєю конструкцією він схожий на свого 5-літрового брата, але має меншу кількість циліндрів.

Трансмісія

На всі Range Rover четвертого покоління встановлювались автоматичні коробки передач компанії ZF. Зважаючи на високу потужність двигунів, значну масу автомобіля та дуже непогані параметри геометричної прохідності, коробкам передач доводилось не солодко.

На машинах перших років випуску, особливо з 4,4-літровим дизелем, виникали проблеми, пов’язані з перегрівом оливи у коробці. У надто активних водіїв коробки часто виходили з ладу. Причиною цього були замалі трубки охолодження. Спеціалізовані на Range Rover автосервіси давно навчились вирішувати цю проблему. Та й на машинах останніх років випуску сам виробник виправив цей недолік. Проте, якщо ви все ж наважились купити Рендж Ровер, не зайвим стане цей момент перевірити.

Другою відносно слабкою ланкою трансмісії є ланцюгова роздавальна коробка. При жорстких умовах експлуатації, частих динамічних прискореннях, а також при експлуатації на бездоріжжі в ній розтягується ланцюг і вона починає видавати дуже страшні звуки. На щастя, ремонт (заміна ланцюга) – не дуже складна операція і коштує відносно недорого.

Підвіска

Найслабкішим місцем пневматичної підвіски у Range Rover четвертого поління називають задні пневмобалони відкритого типу. У них потрапляє бруд, який буквально перетирає гумову частину деталі. Аби подовжити життя підвіски, спеціалісти рекомендують ці балони періодично мити.

Решта деталей підвіски, включаючи передні пневмобалони, достатньо надійні і можуть досить довго служити навіть на наших дорогах.

Електрика

На відміну від третього покоління, де проблеми з електрикою та електронікою були постійними, четверте покоління стало набагато кращим. Принаймні, якихось системних та характерних болячок, окрім помилок, пов’язаних з неякісним пальним, сервісмени не пригадають.

Висновки

Зараз ще можна купити новий Range Rover четвертого поління. І це буде дійсно надійний та перевірений автомобіль, у якому вже не залишилось дитячих болячок. Але ж він коштує… наче палац у центрі Лондону. Тому поки авто не отримало нову генерацію, навіть на вживаному Range Rover ви будете виглядати майже так само круто, як і на новому.