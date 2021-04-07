Toyota Camry у будь-кому поколінні – досить надійний автомобіль. Але при купівлі вживаного екземпляру XV50/55 все ж є моменти, яким потрібно приділити особливу увагу.

Сьоме покоління Toyota Camry з заводським індексом XV50/55 випускалось з 2011 по 2018 рік. У 2014 році був рестайлінг, який майже не торкнувся технічної частини – Camry залишилась такою ж надійною, як і раніше.

Скільки коштує

Зараз перші випущені Toyota Camry сьомого покоління святкують своє десятиріччя, та незважаючи на це, їх важко назвати доступними. Діапазон цін на OLX.ua починається від 10 тисяч доларів за найпростіші та найстаріші версії і сягає 20 з лишнім тисяч за найсвіжіші у найкращих комплектаціях. При цьому купити Тойоту в мобільному додатку OLX.ua можна, обравши з кількох тисяч об'яв, причому близько тисячі з них – Camry.

Найпопулярніший силовий агрегат – 2,5 літровий бензиновик у тандемі з класичним 6-діапазонним автоматом. Таких пропозицій близько 80%. Версії з мотором 3,5 трапляються значно рідше, як і гібридні версії та комплектації з 2,0 літровим двигуном.

Чимало автомобілів вже мають встановлене ГБО. У випадку з Toyota Camry це безумовна перевага, оскільки всі мотори дуже добре працюють на газу.

Кузов та салон

Кузов Toyota Camry, а точніше його лакофарбове покриття, можна вважати слабким місцем. Відносно м’який та тонкий шар лаку досить швидко матується і втрачає блиск. Також Camry дуже швидко покривається дрібними сколками. Найгірше себе показали Camry у базовому білому кольорі. Навіть у відносно свіжих екземплярів можна знайти руді плями на стиках кришки багажника та у районі стиків порогів та крил.

Шкіряні салони Toyota Camry непогано тримаються. Найслабше місце – боковини водійського крісла. На машинах з пробігом під 100 тис км вони втрачають свою форму. Що ж стосується салонів з тканини, то довговічними їх назвати складно. Якщо з обшивкою поводились неохайно, то зовнішній вигляд салону залишає бажати кращого вже на пробігах до 100 тис км.

Двигун, трансмісія та підвіска

Як вже було сказано, найпоширеніший двигун тут – простий та надійний 2,5-літровий атмосферник. Якщо автомобіль проїхав на українському пальному більше 150 тис км, то, швидше за все, вже "на підході" каталізатор. В цьому автомобілі їх два і проблема у тому, що перший стоїть дуже близько до випускного колектору. Якщо каталізатор почне сипатись, його керамічні частинки можуть потрапляти в колектор та через випускні клапани у камеру згоряння. Це призводить до дуже швидкого зносу двигуна. Зазвичай таку проблему вирішують превентивно – шляхом видалення каталізатору та подальшою перепрошивкою блоку керування двигуном.

Також на пробігу близько 100 – 150 тисяч кілометрів починає шуміти, а згодом і підтікати насос охолоджуючої рідини. Коштує він відносно недорого та досить легко міняється. Те ж саме стосується і переднього сальника колінчастого валу. На пробігу трохи за 150 тисяч починають з’являтись сторонні звуки з механізму зміни фаз газорозподілу. Окрім акустичного дискомфорту при холодному пуску, інших загроз вони не несуть.

Класичний 6-діапазонний автомат не завдає жодних клопотів. Єдина умова його стабільності та довговічності – повна заміна оливи та фільтра кожні 90 тис км.

Підвіску також можна вважати дуже витривалою. На пробігах близько 60 тисяч кілометрів може знадобитись заміна стійок та втулок стабілізаторів поперечної стійкості. А ближче до 120 – 150 тисяч вже починають підтікати амортизатори та рватись сайлетблоки. З урахуванням якості українських доріг це дуже достойний пробіг до першого серйозного ремонту. Загалом запчастин для Camry достатньо – як оригінальних, так і фірмових чи знятих зі старих машин. В додатку OLX можна знайти не лише автомобілі, запчастини та аксесуари до них, а взагалі будь-що, наприклад гараж до авто!

Альтернативи

Що стосується версій з топовим двигуном на 3,5-літри то їх майбутнього власника очікує значно більша (до 16 літрів на сотню) витрата пального та можливі проблеми з АКП, якщо попередній господар був надто активним водієм.

Гібридні версії значно економніші. Найпопулярніша Camry з мотором на 2,5-літри споживає близько 11 літрів на сотню у місті і близько 8 літрів при їзді по трасі. Якщо встановлено ГБО – витрата може бути трохи більшою, але ж сам газ коштує значно дешевше.

Необхідний тюнінг

Найчастіше тюнінг Toyota Camry починають з гальм, бо стокові вважаються недостатніми. Справа у тому, що Camry призначена для комфортного пересування, а не для перегонів. Якщо на ній їздити агресивно, гальмівні механізми швидко перегріваються й втрачають ефективність. Тому зустріти серед Toyota Camry з тюнінгованими 4-поршневими супортами та перфорованими гальмівними дисками цілком реально.

Другий момент, який часто піддається тюнінгу – головне світло. У стоковому варіанті світла достатньо, але назвати його ідеальним важко. Тож ставлять діодні або ксенонові лампи.

Але найважливіша доробка стокових Toyota Camry – охоронні системи. Справа в тому, що Camry дійсно дуже часто викрадають і тому величезна кількість їхніх власників встановлюють дорогі та ефективні системи протидії крадіям.

Висновки

Серед оголошень з продажу Тойота Кемрі в додатку OLX.ua можна знайти пристойне авто, і не одне. А якщо ви його знайшли, то Вам можна лише позаздрити. Адже з Toyota Camry XV50/55 майже ніколи не виникає пригод та проблем. Він просто їздить і не ламається. Все, що потрібно з ним робити – це вчасно обслуговувати. Так, назвати його доступним непросто, але ж він і досить повільно дешевшає. Тож проїздивши на Camry кілька років, її можна продати з мінімальною втратою у ціні. Швидко це можна зробити теж в додатку OLX.ua.