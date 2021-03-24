Вживана Tesla Model 3 - це, мабуть, найсучасніший з електромобілів, який можна придбати в Україні. Але в наші краї такі авто потрапляють, як правило, трохи підбитими і підмальованими. Тому вибирати треба особливо уважно.

Зазвичай вживані Tesla Model 3 до нас везуть зі США. Ціна автомобілів "там" може бути дуже різною і залежить, головним чином, від ушкоджень, які конкретний екземпляр отримав в ДТП. Крім того, на ціну впливає комплектація, колір та інші чинники. Також до нас може потрапити ціла Tesla Model 3, однак вона буде трохи дорожчою, ніж середні пропозиції на OLX Авто.

Якщо замовляти машину "зі Штатів" самостійно (у більшості випадків це робиться через компанію, яка займається пригоном авто), то багато зекономити не вдасться. Але витрати часу будуть досить суттєвими. Зазвичай від моменту замовлення до отримання готового відремонтованого електромобіля проходить близько півроку.

Значно простіше, і не набагато дорожче, знайти вже доставлену та відремонтовану Tesla Model 3 в Україні. В на сайті OLX.ua чи в мобільному додатку OLX в березні 2021 року одночасно продається більше сотні Tesla Model 3 за ціною від 600 тисяч до півтора мільйона гривень. Деякі з автомобілів можуть привезти під замовлення, але преважна більшість з них вже доставлені, відремонтовані і мають українську реєстрацію.

Куди дивитись в першу чергу

Найперше, що потрібно зробити – дізнатись VIN-код тієї Tesla Model 3, яка привернула вашу увагу. За допомогою спеціалізованих сервісів в мережі можна знайти багато цікавого з історії електромобіля. Навіть ввівши VIN-код в пошук Google, ви побачите фотографії цього авто після аварії. Також можна знайти оголошення з аукціону, на якому є зображення битого авто. Якщо пошкодження були незначні – це добре. Але якщо машина була розтрощена майже вщент, від покупки краще відмовитись.

Також за VIN-кодом можна отримати всю інформацію щодо кольору, комплектації, обшивки салону, додаткових опцій та іншого.

Технології

Електромобіль – це продукт з майбутнього, а Tesla Model 3 - один з найтехнологічніших електромобілів, який можна купити на даний момент.

На перший погляд, здалеку та в сутінках, здається, що Model 3 – це зменшена копія Model S. Але насправді "трійка" має перед старшою сестрою багато переваг. Model 3 багато в чому є більш продуманою, не тільки з точки зору якості, але й ремонтопридатності.

У неї сталевий підрамник, значно простіша (та надійніша) підвіска. Кузовні деталі, на відміну від Model S, виконані зі звичайної автомобільної сталі, а значить – вони набагато легше піддаються ремонту.

Однак є й ложка дьогтю. Авторитетна агенція J.D.Power цього року вперше включила до свого рейтингу надійності Model 3 і вона виявилася найгіршою в цьому рейтингу – 1000 споживачів виказали 250 зауважень. В основному американці були незадоволені якістю підгонки панелей і великими відстанями між панелями.

В салоні

Для декого мінімалістичний дизайн салону виявляється вже дуже простим. Особливо, зважаючи на досить високу ціну Model 3. Якщо порівнювати з Audi A4 або BMW 3-серії, салон Tesla Model 3 виглядає дуже просто, суттєво програє у зручності та ергономіці.

Звісно ж, відчуття преміальності – досить тонка матерія, і не всім воно потрібне. З плюсів варто відзначити досить просторий багажник, хоча й без електроприводу. Окрім того, в машині є додатковий багажник на місці капоту.

Чому саме Tesla Model 3

З точки зору практичності та доцільності використання коштів Tesla Model 3 викликає більше запитань, аніж відповідей.

Питання економії пального – це найцікавіше. Вдома повністю зарядити батарею на 62 кіловати за українськими цінами на електроенергію, а це 90 копійок за кіловат-годину, вийде приблизно в 70 гривень за "повний бак". Теоретично цього вистачить на 425, а реально - на 300 км дороги. Бензиновику на 300 км потрібно, наприклад, 30 літрів пального, а це 800 грн. Так, в 11 разів дорожче!

Але якщо ми говоримо про економію на пальному, порівняємо витрати на авто та пальне з бензиновими конкурентами. Якщо "Тесла" 2015 року випуску коштує близько 40 тисяч доларів. То схожа за динамічними показниками Audi S4 - майже вдвічі дешевше. Нагадаємо, з преміальним салоном, кращою керованістю та яскравим звуком мотору при розгоні.

20 тисяч доларів різниці – це 22 тисячі літрів бензину, які я з пробігами в 30 тисяч на рік можна виїздити за 10 років. Отже, тут є про що замислитись.

Однак Tesla Model 3 купують не через економію на пальному. Це автомобіль майбутнього, до якого навіть преміальним німецьким конкурентам ще є куди рости. Нехай в нього простий салон та не дуже добре підігнані деталі, однак за рівнем технологічності він викликає подив, повагу та захоплення. І власники "Тесли", які "прониклись" цим електромобілем, вже нізащо не пересядуть на звичайний автомобіль з ДВС.