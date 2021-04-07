Toyota Camry в любом поколении – достаточно надежный автомобиль. Но при покупке подержанного экземпляра XV50/55 все же есть моменты, которым нужно уделить особое внимание.

Седьмое поколение Toyota Camry с заводским индексом XV50/55 выпускалась с 2011 по 2018 год. В 2014 году был рестайлинг, который почти не коснулся технической части – Camry осталась такой же надежной, как и раньше.

Сколько стоит

Сейчас первые выпущенные Toyota Camry седьмого поколения празднуют свое десятилетие, и несмотря на это, их трудно назвать доступными. Диапазон цен на OLX.ua начинается от 10 тысяч долларов за самые простые и самые старые версии и достигает 20 с лишним тысяч за самые свежие в лучших комплектациях. При этом купить Тойоту в мобильном приложении OLX.ua можно, выбрав из нескольких тысяч объявлений, причем около тысячи из них – Camry.

Самый популярный силовой агрегат – 2,5 литровый бензиновый мотор в тандеме с классическим 6-диапазонным автоматом. Таких предложений около 80%. Версии с мотором 3,5 встречаются значительно реже, как и гибридные версии и комплектации с 2,0 литровым двигателем.

Многие автомобили уже имеют установленное ГБО. В случае с Toyota Camry это безусловное преимущество, поскольку все моторы очень хорошо работают на газу.

Кузов и салон

Кузов Toyota Camry, а точнее его лакокрасочное покрытие, можно считать слабым местом. Относительно мягкий и тонкий слой лака достаточно быстро матируется и теряет блеск. Также Camry очень быстро покрывается мелкими осколками. Хуже всего себя показали Camry в базовом белом цвете. Даже у относительно свежих экземпляров можно найти рыжие пятна на стыках крышки багажника и в районе стыков порогов и крыльев.

Кожаные салоны Toyota Camry неплохо держатся. Самое слабое место – боковины водительского кресла. На машинах с пробегом под 100 тыс км они уже теряют свою форму. Что же касается салонов из ткани, то долговечными их назвать сложно. Если с обшивкой обращались неряшливо, то внешний вид салона оставляет желать лучшего уже на пробегах до 100 тыс км.

Двигатель, трансмиссия и подвеска

Как уже было сказано, самый распространенный двигатель здесь – простой и надежный 2,5-литровый атмосферник. Если автомобиль проехал на украинском топливе более 150 тыс км, то, скорее всего, уже "на подходе" катализатор. В этом автомобиле их два и проблема в том, что первый стоит очень близко к выпускному коллектору. Если катализатор посыпется, его керамические частицы могут проникать в коллектор и через выпускные клапаны в камеру сгорания. Это приводит к очень быстрому износу двигателя. Обычно такую проблему решают превентивно – путем удаления катализатора и последующей перепрошивкой блока управления двигателем.

Также на пробеге около 100-150 тысяч километров начинает шуметь, а впоследствии и подтекать насос охлаждающей жидкости. Стоит он относительно недорого и достаточно легко меняется. То же самое касается и переднего сальника коленчатого вала. На пробеге чуть за 150 тысяч начинают появляться посторонние звуки из механизма изменения фаз газораспределения. Кроме акустического дискомфорта при холодном пуске, других угроз они не несут.

Классический 6-диапазонный автомат не доставляет никаких хлопот. Единственное условие его стабильности и долговечности – полная замена масла и фильтра каждые 90 тыс км.

Подвеску можно считать очень выносливой. На пробегах около 60 тысяч километров может потребоваться замена стоек и втулок стабилизаторов поперечной устойчивости. А ближе к 120-150 тысяч уже начинают подтекать амортизаторы и рваться сайлетблоки. С учетом качества украинских дорог это очень достойный пробег к первому серьезному ремонту. В целом запчастей для Camry достаточно – как оригинальных, так и фирменных или снятых со старых машин. В приложении OLX можно найти не только автомобили, запчасти и аксессуары к ним, а вообще что угодно, например гараж к авто!

Альтернативы

Что касается версий с топовым двигателем на 3,5-литра, то их будущего владельца ожидает значительно больший (до 16 литров на сотню) расход топлива и возможные проблемы с АКП, если предыдущий хозяин был слишком активным водителем.

Гибридные версии значительно экономнее. Самая популярная Camry с мотором на 2,5 литра потребляет около 11 литров на сотню в городе и около 8 литров при езде по трассе. Если установлено ГБО – расход может быть немного больше, но ведь и сам газ стоит значительно дешевле.

Необходимый тюнинг

Чаще всего тюнинг Toyota Camry начинают с тормозов, потому что стоковые считаются недостаточными. Дело в том, что Camry предназначена для комфортного передвижения, а не для гонок. Если на ней ездить агрессивно, тормозные механизмы быстро перегреваются и теряют эффективность. Поэтому встретить среди Toyota Camry с тюнингованными 4-поршневыми суппортами и перфорированными тормозными дисками вполне реально.

Второй момент, который часто подвергается тюнингу – головной свет. В стоковом варианте света достаточно, но назвать его идеальным трудно. Поэтому ставят диодные или ксеноновые лампы.

Но важнейшая доработка стоковых Toyota Camry – охранные системы. Дело в том, что Camry действительно очень часто похищают и поэтому огромное количество их владельцев устанавливают дорогие и эффективные системы противодействия ворам.

Выводы

Среди объявлений по продаже Тойота Кэмри в приложении OLX.ua можно найти приличное авто, и не одно. А если вы его нашли, то вам можно лишь позавидовать. Ведь с Toyota Camry XV50/55 почти никогда не возникает приключений и проблем. Она просто ездит и не ломается. Все что нужно с ней делать – это вовремя обслуживать. Да, назвать ее доступной непросто, но ведь она и довольно медленно дешевеет. Поэтому проездив на Camry несколько лет, ее можно продать с минимальной потерей в цене. Быстро это можно сделать тоже в приложении OLX.ua.