Сравниваем доступные 6-летние семейные универсалы европейского происхождения с дизельными двигателями.

Многие украинцы уверены, что подержанные авто из-за границы намного надежнее, чем те, которые "попробовали" украинские дороги. Сейчас у них есть выбор – авто из Европы или США. Автомобили с пробегом по Европе имеют несколько преимуществ перед "битками" из США. Ведь, чаще всего, они не были в серьезных ДТП. То есть не нужно тратить время и средства на их ремонт, да и с безопасностью все понятно.

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Но есть и ложка дегтя – у автомобилей из Европы, обычно, очень большие пробеги. А еще в Европе часто попадаются варианты с малокубатурными двигателями высокой мощности, которые имеют очень скромный моторесурс. Поэтому при выборе надо быть особенно внимательным.

Ford Focus III

Третье поколение Ford Focus выпускалось с 2010 по 2018 год. Многообразие кузовов и силовых установок было типичным для европейского рынка. Focus мог быть хэтчбеком, седаном или универсалом. Под капотом устанавливались дизельные или бензиновые двигатели объемом 1,0, 1,6 или 2,0 литра. Топовая версия Focus ST оснащалась 2-литровым двигателем мощностью 250 л.с.

В 2014 году Ford Focus пережил рестайлинг, затронувший, главным образом, внешний вид. Автомобиль стал значительно симпатичнее, как к примеру на нашем тесте – модель 2015 года. Сейчас на OLX.ua продается более 1 200 Ford Focus третьего поколения и почти 700 из них – рестайлинговые версии. Выбор просто огромен! Да и цены не очень высокие – от 4 до 16 тысяч долларов.

Peugeot 308 II

Второе поколение Peugeot 308 стало на конвейер в 2013 году, а после обновлений в 2016 году выпускается до сих пор. Также 308 можно назвать более современным как по дизайну, так и по техническим решениям. У Peugeot более европейский подход в отношении типов кузовов – модель 308 в Старом Свете могла быть хэтчбеком или универсалом. Седаны производились и продавались на других рынках, где такие кузова покупают.

Но и продают Peugeot 308 не так часто. На OLX.ua по запросу "Peugeot 308" можно найти только 170 объявлений. Это в 7,5 раза меньше, чем количество предложений Ford Focus. Просят за Peugeot 308 от пяти до шестнадцати тысяч долларов.

Кузова автомобилей

При условии безаварийной эксплуатации и хорошего ухода кузов Ford Focus сохраняется неплохо. Но наличие сколов и других повреждений лакокрасочного покрытия приводит к относительно быстрому появлению коррозии.

В этом смысле Peugeot 308 имеет преимущество, поскольку антикоррозийная обработка кузова здесь значительно лучше. Даже при наличии серьезных повреждений лакокрасочного покрытия 308-ой может не ржаветь несколько лет подряд.

Двигатели

Что касается дизельных двигателей объемом 1,6 л., то на обоих конкурентах они очень похожи как по ресурсу, так и по способности выдерживать заправку не очень качественным горючим. Первые серьезные (то есть дорогие в решении) проблемы с такими моторами начинаются при пробеге около 250 – 300 тыс км.

А вот с бензиновыми двигателями не все так однозначно. Peugeot 308 комплектовался атмосферными двигателями, которые со временем, на пробеге более 150 – 200 тысяч километров, начинают "есть" масло. Безусловным плюсом таких моторов является возможность устанавливать ГБО.

Ford Focus в плане бензиновых моторов не так привлекателен. У нас очень много продается "Фокусов" с двигателями объемом всего один литр, в машинах С-класса они работают в максимальных режимах. К тому же такие авто часто после лизинга, то есть не имели настоящих хозяев. Двигатели семейства EcoBoost (1,0, 1,6 и 2-литровые) не имеют большого моторесурса, поэтому 200 тысяч для них – солидный пробег. Кроме того, у них не все хорошо с ремонтопригодностью. Ну и установка ГБО для таких двигателей – не очень хорошая идея.

Трансмиссия

Механические коробки передач надежны у обоих автомобилей. Однако особенностью дизельных версий с механикой обоих авто является наличие демпферного маховика. Это относительно дорогая деталь (стоит около 10 тысяч гривен), которая выходит из строя от частых динамических стартов и пробуксовок. Обычно демпферный маховик меняют вместе со сцеплением на пробеге около 150 – 200 тыс км.

А вот с автоматическими трансмиссиями у обоих автомобилей не все так хорошо, как хотелось бы. На Focus ставились коробки семейства PowerShift. Они комфортны в эксплуатации, но с ремонтопригодностью есть серьезные проблемы.

У Peugeot 308 другая крайность – классические автоматы устаревшей конструкции не очень быстро переключаются, хотя и дают неплохой уровень комфорта. Они очень придирчивы к обслуживанию, поэтому если пренебрегать заменой масла, очень быстро выходят из строя соленоиды. Однако ремонт таких коробок значительно легче и дешевле.

Подвеска

В плане комфортности, надежности и долговечности подвески Ford Focus – безоговорочный лидер. Вмешательства в переднюю подвеску здесь нужны на пробегах значительно больше 100 тыс км, а задняя и вообще "бегает" по 200 тыс без ремонтов.

У Peugeot 308 в этом смысле ситуация хуже – вмешательства в переднюю подвеску нужны каждые 50 – 60 тысяч пробега. Правда детали, которые требуют замены, очень дешевые. Задняя подвеска, как и у Ford Focus, способна долго ездить без ремонта.

Салон и электричество

Если дизайн и удобство салона – это субъективные параметры, то практичность и износостойкость актуальны для всех. И в этом смысле оба автомобиля неплохо себя зарекомендовали – материалы салона долго сохраняют красивый вид и довольно легко чистятся.

С электричеством у Ford Focus ситуация получше, чем у Peugeot 308. Слабые места "француза" – разъемы для передних и задних противотуманок, датчиков АБС, датчик положения рычага АКП и система управления климат контролем. В Ford Focus системная болячка связана с расположением блока управления двигателем в переднем подкрылке. Если авто было битое в эту часть – проблемы гарантированы.

Выводы

В нашем случае, когда оба авто 2015 года с надежными дизельными двигателями и беспроблемными механическими коробками передач, между ними действительно паритет. В таком случае можно смело выбирать по зову сердца. Но если речь зайдет о бензиновых моторах и автоматических трансмиссиях, тут уже все становится не так очевидно.

Если воспользоваться приложением OLX.ua, которое установлено едва ли не на каждом втором смартфоне украинца, то можно найти много интересных предложений именно от владельцев автомобилей, а не "перекупов". Например, много объявлений частных владельцев из Закарпатья, ведь в этом регионе много людей зарабатывают пригоном автомобилей из Европы. Поэтому не ограничивайте поиск авто только своим регионом.

В общем же можно сказать что Ford Focus реже требует вмешательства механиков, но когда оно происходит, то затраты достаточно высоки. У Peugeot 308, напротив – неисправности возникают чаще, но они имеют несущественный характер и их ремонт стоит значительно дешевле.