Чтобы решиться на покупку подержанного Range Rover, надо иметь очень хороший "запас прочности" в финансовом плане, а еще, желательно, запасной автомобиль. Такую славу английскому флагману принесло третье поколение модели. А как же чувствует себя на наших дорогах, актуальное, четвертое поколение? Сейчас расскажем.

Range Rover четвертого поколения выпускается с 2012 года и по сей день. Это поколение имеет бешеный (по меркам премиальной марки) коммерческий успех. Если предыдущее поколение в 2008 году расходилось по миру в количестве 22 тысяч, то преемник удвоил, а в 2015 году даже утроил эту цифру – до 60 тысяч машин в год.

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Сейчас через сервис olx.UA можно найти Range Rover четвертого поколения по цене от 40 до 150 тысяч долларов. Прайс зависит, главным образом, не от пробега и состояния, а от года выпуска и комплектации. И этому есть вполне логичное объяснение.

Машины первых лет выпуска имели длинный список мелких "детских болячек", которые со временем производитель устранял. Однако были и очень серозные и дорогие в решении проблемы, связанные с особенностями конструкции. Поэтому, чтобы купить Land Rover, надо знать, какие именно агрегаты у него наименее надежны. И проверять их.

Двигатели

Если речь идет о самом слабом в линейке 3,0-литровом дизельном двигателе, то на ранних версиях случались даже случаи поломки коленчатого вала. Если такое происходило, то стоимость ремонта могла легко достичь четверти цены подержанного Range Rover. Детали очень дорогие, и доверить восстановление такого сложного и высокотехнологичного агрегата можно только мотористам высокой квалификации.

Топовый бензиновый двигатель, который у первых версий имел мощность 510 л.с. (впоследствии был форсирован до 525, а то и 565 сил), и до сих пор имеет слабое место. Шкив привода механического нагнетателя "живет" не долго. Но многие пользуются этой особенностью: когда наступает время замены, ставят тюнинговые шкивы, которые позволяют увеличить давление нагнетания. После этой операции (и перепрошивки блока управления двигателем) можно получить мощность в 600 и больше "лошадок".

Самым надежным и беспроблемным двигателем считается 4,4-литровый турбодизель. Он выдает 340 л.с. и целых 700 Нм крутящего момента. Как и любой современный дизель, он требует топливо очень высокого качества. Кроме того, при постоянной эксплуатации в городе он порой требует активного драйва для очистки экологических систем.

3,0-литровый бензиновый двигатель также считается достаточно надежным, ведь по своей конструкции он похож на своего 5-литрового брата, но имеет меньшее количество цилиндров.

Трансмиссия

На все Range Rover четвертого поколения устанавливались автоматические коробки передач компании ZF. Несмотря на высокую мощность двигателей, значительную массу автомобиля и очень неплохие параметры геометрической проходимости, коробкам передач приходилось не сладко.

На машинах первых лет выпуска, особенно с 4,4-литровым дизелем, возникали проблемы, связанные с перегревом масла в коробке. У слишком активных водителей коробки часто выходили из строя. Причиной этого были слишком маленькие трубки охлаждения. Специализированные на Range Rover автосервисы давно научились решать эту проблему. И на машинах последних годов выпуска сам производитель исправил этот недостаток. Однако, если вы все же решились купить Рендж Ровер, не лишним станет этот момент проверить.

Вторым относительно слабым звеном трансмиссии является цепная раздаточная коробка. При жестких условиях эксплуатации, частых динамических ускорениях, а также при эксплуатации на бездорожье в ней растягивается цепь и она начинает издавать очень страшные звуки. К счастью, ремонт (замена цепи) – не очень сложная операция и стоит относительно недорого.

Подвеска

Самым слабым местом пневматической подвески в Range Rover четвертого поколения называют задние пневмобалоны открытого типа. В них попадает грязь, которая буквально перетирает резиновую часть детали. Чтобы продлить жизнь подвески, специалисты рекомендуют эти баллоны периодически мыть.

Остальные детали подвески, включая передние пневмобалоны, достаточно надежные и могут довольно долго служить даже на наших дорогах.

Электрика

В отличие от третьего поколения, где проблемы с электрикой и электроникой были постоянными, четвертое поколение стало гораздо лучшим. По крайней мере, каких-то системных и характерных болячек, кроме ошибок, связанных с некачественным топливом, сервисмены не припоминают.

Выводы

Сейчас еще можно купить новый Range Rover четвертого поколения. И это будет действительно надежный и проверенный автомобиль, в котором уже не осталось детских болячек. Но он стоит... как дворец в центре Лондона. Поэтому пока авто не получило новое поколение, даже на подержанном Range Rover вы будете выглядеть почти так же круто, как и на новом.

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