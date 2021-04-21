Компактний німецький кросовер VW Tiguan не можна назвати дуже надійним. У нього до типових "фірмових" проблем додались і власні. Та й вигляд "на любителя". Однак шанувальники німецього автопрому знайдуть у нього непогану керованість, ергономіку та продуманість до дрібниць.

Фольксваген Тігуан - яскравий представник класу компактних кросоверів. Виробництво моделі почалося в 2007 році. У 2011 році Tiguan піддався рестайлінгу, в процесі якого була трохи змінена зовнішність і розширена лінійка двигунів. З 2016 року світ побачило друге покоління.

Зараз на OLX.UA продається близько 450 VW Tiguan першого покоління за ціною від 8 до 30 тисяч доларів. Дуже багато дизельних версій. Це не дивно, адже саме 2.0-літровий дизель вважається найнадійнішим двигуном для цього авто. Але багато й "Тігуанів" зі США, де поширені бензинові версії.

Двигуни

Дорестайлінговий VW Tiguan комплектувався бензиновими двигунами з механічним нагнітачем і турбонаддувом 1.4 TSI (150 к.с.) і 2.0 TSI (170 к.с.). Був доступний і турбодизель 2.0 TDI (140 к.с.). Після рестайлінгу в лінійці бензинових агрегатів з'явилися: 1.4 TSI без механічного нагнітача (122 к.с.) і 2.0 TSI форсований до 200 к.с. Всі мотори мають ланцюговий привід ГРМ, за винятком дизельного - там використовується зубчастий ремінь. Двигуни поєднуються з 6-ступеневою механічною або 6-швидкісною автоматичною коробкою передач.

Двигуни 1.4 TSI (150 к.с.) вважаються недосконалими, вони іноді дошкуляли серйозними проблемами. Причина - великі навантаження на поршневу групу на малих обертах. В результаті - руйнування поршневих кілець, прогар перегородок і поршнів (при пробігу понад 60 - 100 тис. км). У 2013 році цю проблему вирішили, але, як то кажуть, "осад залишився".

У всіх бензинових двигунів нестійка робота при пробігу понад 20 - 30 тис. км може бути викликана розтягнутим ланцюгом ГРМ. Але іноді ознаки проблеми не настільки очевидні, і на відрізку 100-200 тисяч кілометрів окремі власники зіткнулися з перескоком ланцюга. Особливо часто він трапляється на машинах з механікою, коли водій не користується стоянковим гальмом і залишає машину на передачі.

На машинах з 2.0 TSI, зібраних до 2015 року, після 60-100 тис. км спостерігалися проблеми з системою змащування. Відомі випадки заклинювання балансирних валів. Забиваються сіточки в маслоканалах (всередині валів), і олива до валів не надходить.

Дизельні двигуни більш надійні, тому, купити Volkswagen з дизельним мотором – непогане рішення.

Наприклад, дизельний 2.0 TDI з системою впорскування Common Rail вимогливий до якості пального. Але при використанні якісного палива легко пройде більше 200 - 300 тис. км. ГРМ 2,0-літрового турбодизеля приводиться в дію зубчастим ременем, змінювати який рекомендується раз в 90 000 км. Проблеми з запуском прогрітого двигуна можуть виникнути через 100 000 км через відмову редукційного або нагнітального клапанів. Зустрічається проблема і з дросельною заслінкою через зношування її пластикового приводу (з'їдає шестерню). Також мотор TDI потрапляв під відкличну кампанію для доопрацювання трубки подачі пального в двигун.

Помічено і ряд проблем, типових для всіх типів двигунів. Наприклад, насос системи рідинного охолодження може "зашуміти" (писк або свист) вже після кількох десятків тисяч кілометрів. Часто при пробігу понад 20 – 40 тис. км в морози виникає проблема зі "зниканням" антифризу. Причина - в підтіканні трійника нижнього патрубка на виході з радіатора.

Трансмісія

Системних проблем з 6-ступінчастою "механікою" поки не виявлено. А ось з класичними автоматичними коробками про недоліки відомо. Нерідко скарги з'являються вже при пробігу понад 20 – 40 тис. км. Власники відзначають поштовхи або ривки при перемиканні передач. Як правило, все обходиться малою кров'ю – перепрошивкою блока керування коробки.

Всупереч найгіршим очікуванням, не дошкуляє проблемами 7-ступінчастий робот DSG. Єдина системна болячка – глухі удари при проїзді нерівностей. Винна у них подушка коробки передач. Звук схожий на стукіт втулок стабілізатора. Знайти його джерело непросто – при зовнішньому огляді опори вона підозр не викликає.

За підключення задніх коліс у повнопривідних версіях відповідає муфта Haldex IV покоління. Перші проблеми можуть виникнути при пробігу понад 50 – 100 тис. км через вихід з ладу підвісного підшипника карданного валу або електричного насоса. Підвісний підшипник рекомендується міняти тільки в зборі з карданним валом.

Муфта 5-го покоління не дозволяє виконати відновлювальний ремонт. Доводиться міняти моторчик муфти. Щоб продовжити життя цьому агрегату, рекомендується оновлювати робочу рідину кожні 30 – 40 тис. км.

Ходова

Першими в підвісці здаються опорні підшипники, які починають скрипіти при повороті коліс або гриміти на нерівностях. Через 40 – 70 тис. км можуть заскрипіти сайлентблоки передніх важелів, частіше з настанням холодів. Важелі підвіски "здаються" на пробігу близько 100 – 150 тис. км. Амортизатори ходять більше 100 – 120 тис. км. Ступичні підшипники прослужать не менше 60 – 80 тис. км.

Втулки переднього стабілізатора поперечної стійкості зношуються при пробігу понад 100 – 140 тис. км. В оригіналі змінюються вони лише у зборі зі стабілізатором, але є і альтернативи.

На машинах, випущених до 2012 року, часто виходить з ладу електропідсилювач керма. Найчастіше така несправність виникає взимку при сильних морозах. Іноді позбавитись проблеми допомагає перепрошивка блоку керування електропідсилювачем. Але у більшості випадків потрібна заміна усього вузла.

Кузов

Лакофарбове покриття кузова цього "Фольксвагена" не дуже міцне. На щастя, залізо на місці відколів "цвісти" не поспішає. Іноді з'являються спучування фарби на задніх дверях багажника. Спроба відкрити капот у сильні морози може призвести до поломки пластикового кронштейна – в місці упору троса управління замком капота. Проблема запотівання фар зустрічається нечасто.

Лобове скло погано протистоїть механічним впливам. А найменший відкол відразу ж розповзається по склу павутиною тріщин. Сторонні звуки в салоні можуть викликати замок задніх дверей, задня полиця або фальшпол. На багатьох Tiguan хрустять або поскрипують ущільнювачі дверей при проїзді нерівностей з перекатом.

Електрика

Свист моторчика пічки – поширене явище, що посилюється в морози або при розгоні. Причина в пилюці, яка потрапляє на втулки вентилятора. Офіційні сервіси рекомендують проводити заміну усього моторчика. Якщо ж робити це дорого, необхідно зняти вентилятор, прочистити і змастити його втулки.

Через відмову контактної групи замка запалювання може мимовільно вмикатися або вимикатися магнітола, а так само не загоряється світло при виключенні запалювання. Проблема зі світлом може викликати оплавлення запобіжника в блоці. Якщо не знімається стоянкове гальмо або постійно висвічується сигналізація відкритих дверей, необхідно на кілька секунд скинути клему з акумулятора.

Висновок

Volkswagen Tiguan – не ідеальний кросовер. На щастя, всі проблеми добре знайомі за іншими автомобілями групи VAG. Варто відзначити, що виробник постійно працював над усуненням прорахунків, тож версії після рестайлінгу та перед заміною поколінь менш проблемні.