Компактный немецкий кроссовер VW Tiguan нельзя назвать очень надежным. В нем к типичным "фирменным" проблемам добавились еще собственные. И вид "на любителя". Однако поклонники немецкого автопрома найдут у него неплохую управляемость, эргономику и продуманность до мелочей.

Фольксваген Тигуан – яркий представитель класса компактных кроссоверов. Производство модели началось в 2007 году. В 2011 году Tiguan подвергся рестайлингу, в ходе которого была немного изменена внешность и расширена линейка двигателей. В 2016 г. вышло в свет второе поколение.

Сейчас на OLX.UA продается около 450 VW Tiguan первого поколения по цене от 8 до 30 тысяч долларов. Очень много дизельных версий. Это неудивительно, ведь именно 2.0-литровый дизель считается надежным двигателем для этого авто. Но многие "тигуаны" из США, где распространены бензиновые версии.

Двигатели

Дорестайлинговый VW Tiguan комплектовался бензиновыми двигателями с механическим нагнетателем и турбонаддувом 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (170 л.с.). Был доступен и турбодизель 2.0 TDI (140 л.с.). После рестайлинга в линейке бензиновых двигателей появились 1.4 TSI без механического нагнетателя (122 л.с.) и 2.0 TSI форсированный до 200 л.с. Все моторы имеют цепной привод ГРМ, за исключением дизельного – использует зубчатый ремень. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой ​​механической или 6-скоростной автоматической коробкой передач.

Двигатели 1.4 TSI (150 л.с.) считаются несовершенными, они иногда донимали серьезными проблемами. Причина – большие нагрузки на поршневую группу на малых оборотах. В результате – поршневых колец, прогара перегородок и разрушения поршней (при пробеге более 60 – 100 тыс. Км). В 2013 году эту проблему решили, но, как говорится, "осадок остался".

Во всех бензиновых двигателях неустойчивая работа при пробеге более 20 – 30 тыс. км может быть вызвана растянутой цепью. Но иногда признаки проблемы не столь очевидны, и на отрезке 100-200 тысяч километров отдельные владельцы столкнулись с перескоком цепи. Особенно часто он случается на машинах с механикой, когда водитель не пользуется стояночным тормозом и оставляет машину на передаче.

На машинах с 2.0 TSI, собранных до 2015 года, после 60-100 тыс. км наблюдались проблемы с системой смазки. Известны случаи заклинивания балансирных валов. Забиваются сеточки в маслоканалах (внутри валов), и масло к валам не поступает.

Дизельные двигатели более надежны, поэтому, купить Volkswagen с дизельным мотором – неплохое решение.

Например, дизельный 2.0 TDI с системой впрыска Common Rail требователен к качеству топлива. Но при использовании качественного топлива легко пройдет более 200 – 300 тыс. км. ГРМ 2,0-литрового турбодизеля приводится в действие зубчатым ремнем, изменять который рекомендуется раз на 90 тысяч км. Проблемы с запуском прогретого двигателя могут возникнуть через 100 тысяч км из-за отказа редукционного или нагнетательного клапанов. Встречается проблема и с дроссельной заслонкой из-за износа ее пластикового привода (съедает шестеренку). Также мотор TDI попадал под отзывную кампанию для доработки трубки подачи горючего в двигатель.

Замечено и ряд проблем, типичных для всех типов двигателей. Например, насос системы жидкостного охлаждения может "засвистеть" (писк или свист) уже после нескольких десятков тысяч километров. Часто при пробеге более 20 – 40 тыс. км в морозы возникает проблема с "исчезновением" антифриза. Причина – в подтекании тройника нижнего патрубка на выходе из радиатора.

Трансмиссия

Системных проблем с 6-ступенчатой ​​"механикой" пока не обнаружено. А вот с классическими автоматическими коробками о проблемах известно. Нередко жалобы появляются уже при пробеге более 20 – 40 тыс. км. Владельцы отмечают толчки или рывки при переключении передач. Как правило, все обходится малой кровью – перепрошивкой блока управления коробки.

Вопреки худшим ожиданиям, не донимает проблемами 7-ступенчатый робот DSG. Единственная системная болячка – глухие удары при проезде неровностей. Виновата в этом подушка коробки передач. Звук похож на стук втулок стабилизатора. Найти его источник не просто – при внешнем осмотре опоры она подозрений не вызывает.

За подключение задних колес у полноприводных версиях отвечает муфта Haldex IV поколения. Первые проблемы могут возникнуть при пробеге свыше 50 – 100 тыс. км из-за выхода из строя подвесного подшипника карданного вала или выхода из строя электрического насоса. Подвесной подшипник рекомендуется менять только в сборе с карданным валом.

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Муфта 5-го поколения не позволяет выполнить восстановительный ремонт. Приходится менять моторчик муфты. Чтобы продлить жизнь этому агрегату, рекомендуется обновлять рабочую жидкость каждые 30-40 тыс. км.

Ходовая

Первыми в подвеске сдаются опорные подшипники, которые начинают скрипеть при повороте колес или греметь на неровностях. Через 40 – 70 тыс. км могут заскрипеть сайлентблоки передних рычагов, чаще с наступлением холодов. Рычаги подвески сдаются на пробеге около 100 – 150 тыс. км. Амортизаторы ходят более 100 – 120 тыс. км. Ступичные подшипники прослужат не менее 60 – 80 тыс. км.

Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости изнашиваются при пробеге более 100 – 140 тыс. км. В оригинале меняются они только в сборе со стабилизатором, но есть и альтернативы.

На машинах, выпущенных до 2012 года, часто выходит из строя электроусилитель руля. Чаще всего такая неисправность возникает зимой при сильных морозах. Иногда избавиться от проблемы помогает перепрошивка блока управления электроусилителем. Но в большинстве случаев требуется замена всего узла.

Кузов

Лакокрасочное покрытие кузова этого "Фольксвагена" не слишком крепкое. К счастью, железо на месте сколов "цвести" не спешит. Иногда появляются вспучивания краски на задней двери багажника. Попытка открыть капот в сильные морозы может привести к поломке пластикового кронштейна – в месте упора троса управления замком капота. Проблема запотевания фар встречается нечасто.

Лобовое стекло плохо противостоит механическим воздействиям. А самый маленький скол сразу же расползается по стеклу паутиной трещин. Посторонние звуки в салоне могут вызвать: замок задней двери, задняя полка или фальшпол. На многих Tiguan хрустят или поскрипывают уплотнители дверей при проезде неровностей с перекатом.

Электричество

Свист моторчика печки – распространенное явление, которое усиливается в морозы или при разгоне. Причина в пыли, которая попадает на втулки вентилятора. Официальные сервисы рекомендуют проводить замену всего моторчика. Если же делать это дорого – необходимо снять вентилятор, прочистить и смазать его втулки.

Из-за отказа контактной группы замка зажигания может самопроизвольно включаться или выключаться магнитола, а так же не загорается свет при выключении зажигания. Проблема со светом может вызвать оплавление предохранителя в блоке. Если не снимается стояночный тормоз или постоянно высвечивается сигнализация открытой двери, необходимо на несколько секунд сбросить клемму с аккумулятора.

Вывод

Volkswagen Tiguan – не идеальный кроссовер. К счастью, все проблемы хорошо знакомы по другим автомобилях группы VAG. Стоит отметить, что производитель постоянно работал над устранением просчетов, поэтому версии после рестайлинга и перед заменой поколений менее проблемные.