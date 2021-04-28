Возможность приобрести Audi Q7 актуального поколения вдвое дешевле, чем она стоит новой – очень неплохая на первый взгляд перспектива. Но почему машина, которой ещё нет пяти лет, уже успела потерять половину стоимости, или даже больше? Попробуем разобраться.

Актуальное поколение Audi Q7 начали выпускать в 2015 году, а в 2019 году был проведен рестайлинг. Второе поколение создали на той же облегченной платформе, что и Porsche Cayenne третьего поколения, а также люксовых кроссоверов Bentley Bentayga и Lamorhgini Urus.

По сравнению с первой генерацией, которая выпускалась целых десять лет, вторая отличалась существенно как снаружи, так и в техническом плане. Особенно много прибавилось электронных систем. Сзади отличить рестайлинговую версию можно по хромированной накладке, соединяющей задние фонари, а спереди – по обновленной оптике и бампере. В салоне возле рычага АКП появился еще один экран, а механические кнопки почти исчезли из интерьера, уступив сенсорным.

Сейчас на OLX предлагается меньше ста Audi Q7 актуального поколения. Цены начинаются от 35 тысяч долларов за машины первых годов выпуска и доходят 100-130 тысяч долларов за новые экземпляры в очень неплохих комплектациях. Нас же интересуют относительно доступные дорестайлинговые версии.

Двигатели

Линейка двигателей состояла из бензиновой 2,0-литровой рядной четверки, бензиновых и дизельных V6 и V8. Впрочем, машины с V8 под капотом маркетологи назвали SQ7. В продаже такие встречаются редко и стоят немало. Также нечасто можно встретить привезенные из Европы гибридные версии с шильдиками e-tron.

2,0-литровый бензиновый мотор, несмотря на сравнительно небольшой объем, выдает целых 250 л.с. Конечно, такая отдача не могла не отразиться на его ресурсе. Высокофорсированные двигатели обычно долго не живут, но в случае с Q7 системных проблем с ним пока не отмечают. Даже несмотря на то, что в передней части мотора установлены две тонких однорядных приводных цепи, одна приводит механизм ГРМ, а другая – два балансирных вала, проблем с ними пока не наблюдается. Впрочем, найти бензиновый автомобиль с пробегом более 200 тысяч км удается не часто.

В прошлом поколении 3,0-литровые V6 были настоящей проблемой – при использовании низкокачественного топлива детонация очень быстро разрушала блок цилиндров. В результате образовывались задиры и требовалась гильзовка. Во второй генерации Audi Q7 такой проблемы нет. Возможно потому, что пользователи уже привыкли к этой особенности двигателей VAG, и тщательно выбирают заправки, а может и инженеры, чтобы и дальше не портить имидж марки, внесли изменения в конструкцию.

А вот дизельные V6 с пробегом за 200 тысяч километров уже встречаются. Особенно это актуально для автомобилей, пригнанных с ЕС. Конструкция двигателя такова, что цепь привода ГРМ находится в задней части мотора, между двигателем и коробкой передач. Поэтому процедура его обслуживания трудоемкая и достаточно дорогая. Обычно проблемы с цепями ГРМ начинаются на пробеге более 200-250 тысяч километров. Других системных "болячек", кроме привычных для немецких дизелей проблем с клапаном EGR и сажевым фильтром, сервисмены не вспоминают.

Трансмиссия

Горький опыт с роботизированными S-tronic (DSG) заставил VAG вернуться к классическим гидромеханическим автоматам. Пользователи от этого только выиграли, ведь 8-диапазонный автомат на Audi Q7 работает очень плавно и комфортно. Единственное, что ему нужно – периодически менять масло. Причем, если водитель любит активно ускоряться или съезжать с асфальта, интервал замены лучше уменьшить.

Что же касается системы полного привода, то она одна из лучших в своем классе. Со скользкой поверхностью Audi Q7 справляется очень ловко. Вообще, о решении купить Ауди с полным проводом (даже если это не кроссовер) вы никогда не пожалеете, особенно если зима будет снежной.

Подвеска

Передняя подвеска в Audi Q7 многорычажная – по четыре рычага на каждое колесо. При этом, в отличие от других Audi с подобной конструкцией подвески, нижние шаровые опоры можно менять отдельно. В общем, если не считать стоек и втулок стабилизатора, которые просят замены раз в 40 – 60 тысяч километров, вмешательство в переднюю подвеску понадобятся на пробеге около 100 тысяч. Сервисмены рекомендуют менять все рычаги и рулевые тяги с наконечниками одним заходом. Дорого, но один раз и снова на 100 тысяч. Задняя подвеска значительно выносливее.

А вот что заставляет напрячься, так это опционные активные стабилизаторы, которые стоят по 3,5 тысячи долларов каждый. У родственников по концерну они также применяются, у них иногда фиксируются случаи их выхода из строя. Для сравнения: прайс на обычные металлические стабилизаторы – 200 долларов за каждый.

Опционная пневматическая подвеска, по отзывам, довольно неплохо держится на наших дорогах. Однако на всякий случай, не лишним будет знать цену баллонов: передние – более тысячи евро каждый. Задние – около 200 евро за каждый. Это можно назвать относительно невысокой ценой за подобные узлы.

Электричество и салон

К качеству исполнения салона иногда возникают претензии. Как правило, они связаны с креплением мелких пластиковых деталей, иногда с пошивом мягких элементов салона. Стоит заметить, что большинство таких неприятностей сразу же устраняли по гарантии.

Есть жалобы на панорамную сдвижную крышу. Говорят, что она со временем начинает закрываться неплотно и пропускает аэродинамические шумы на высокой скорости. Также некоторые пользователи отмечают посторонние звуки от третьего ряда сидений при переезде неровностей.

Иногда возникают проблемы с выдвижным экраном на торпедо, который самовольно выдвигается или прячется. Отмечают неустойчивую работу штатной системы громкой связи.

Стоит ли покупать

Очевидно, что в концерне VAG решили немного подтянуть качество автомобилей, ведь эксперименты с коробками DSG, слабыми блоками цилиндров (которые "задирались" от нашего горючего), постоянные проблемы с цепями ГРМ и капризными электрическим системами не пошли на пользу имиджу. Audi Q7 второго поколения – один из ярких примеров того, как производитель может избавиться большинства "детских болячек", не дожидаясь очередного рестайлинга или обновления.

Однако не стоит считать, что Audi удалось построить "вечный" автомобиль. Просто Q7 еще относительно свежие и еще не имеют таких больших пробегов, как первое поколение. Что будет с этими машинами, когда счетчик одометра перевалит за 250-300 тысяч – неизвестно. Но именно сейчас купить Aуди Q7 с небольшим пробегом – хороший выбор. В цене такие автомобили теряют, главным образом тогда, когда выходит рестайлинг или следующее поколение.