А я на морі, – Малюська зіронізував про нову послугу в Лук'янівському СІЗО

Денис Малюська заявив, що для ув'язнених у Лук'янівському СІЗО впровадять нові платні послуги. За його словами, мовиться про користування телефоном і доступ до інтернету.

Про це міністр юстиції повідомив у своїх соціальних мережах. Водночас він оприлюднив ролик, в якому продемонстрував, як можна буде подзвонити рідним.

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З Лук'янівського СІЗО абсолютно офіційно можна дзвонити. Послуга платна, але це точно краще, ніж контрабандний телефон. Всі розмови будуть записані, тому "кол-центрів Приватбанку" не буде. Зустрічайте у всіх СІЗО України – платні телефони й платний інтернет,

– сказав Денис Малюська.

Глава Мін'юсту уточнив, що 15 хвилин телефонної розмови коштуватиме 10 гривень, а тариф на місяць – 345 гривень. Інтернет через планшет коштуватиме 575 гривень на місяць. Всі розмови в'язнів автоматично записуватимуться.

За його словами, цими нововведеннями Міністерство юстиції:

надає можливість ув'язненим спілкуватися з рідними (надважливо для ресоціалізації);

прибирає корупцію на "контрабандних" телефонах;

поповнює кошти спецфонду (ремонти);

забезпечує дотримання прав людини;

зменшує попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією.

Малюська "зателефонував" рідним із СІЗО: дивіться відео

Текст публікації Дениса Малюськи:

Скучили за новинами в'язничної реформи?

Ми запустили нову послугу для наших клієнтів – платні телефонні розмови та користування мережею Інтернет (з обмеженням контенту)

15 хвилин розмови – 10 гривень

телефонні розмови на місяць – 345 гривень

інтернет на місяць (планшет) – 575 гривень

Усі розмови ув'язнених автоматично записуються

цим нововведенням ми: