А я на морі, – Малюська зіронізував про нову послугу в Лук'янівському СІЗО
Джерело:Денис Малюська у фейсбуці
Денис Малюська заявив, що для ув'язнених у Лук'янівському СІЗО впровадять нові платні послуги. За його словами, мовиться про користування телефоном і доступ до інтернету.
Про це міністр юстиції повідомив у своїх соціальних мережах. Водночас він оприлюднив ролик, в якому продемонстрував, як можна буде подзвонити рідним.
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З Лук'янівського СІЗО абсолютно офіційно можна дзвонити. Послуга платна, але це точно краще, ніж контрабандний телефон. Всі розмови будуть записані, тому "кол-центрів Приватбанку" не буде. Зустрічайте у всіх СІЗО України – платні телефони й платний інтернет,
– сказав Денис Малюська.
Глава Мін'юсту уточнив, що 15 хвилин телефонної розмови коштуватиме 10 гривень, а тариф на місяць – 345 гривень. Інтернет через планшет коштуватиме 575 гривень на місяць. Всі розмови в'язнів автоматично записуватимуться.
За його словами, цими нововведеннями Міністерство юстиції:
- надає можливість ув'язненим спілкуватися з рідними (надважливо для ресоціалізації);
- прибирає корупцію на "контрабандних" телефонах;
- поповнює кошти спецфонду (ремонти);
- забезпечує дотримання прав людини;
- зменшує попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією.
Малюська "зателефонував" рідним із СІЗО: дивіться відео
Текст публікації Дениса Малюськи:
Скучили за новинами в'язничної реформи?
Ми запустили нову послугу для наших клієнтів – платні телефонні розмови та користування мережею Інтернет (з обмеженням контенту)
15 хвилин розмови – 10 гривень
телефонні розмови на місяць – 345 гривень
інтернет на місяць (планшет) – 575 гривень
Усі розмови ув'язнених автоматично записуються
цим нововведенням ми:
- надаємо можливість ув'язненим спілкуватися з рідними (надважливо для ресоціалізації)
- прибираємо корупцію на "контрабандних" телефонах
- поповнюємо кошти спецфонду (ремонти)
- забезпечуємо дотримання прав людини
- зменшуємо попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією.