А я на море, – Малюська пошутил о новой услуге в Лукьяновском СИЗО

22 октября 2021 , 17:23
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Денис Малюська в фейсбуке

Денис Малюська заявил, что для заключенных в Лукьяновском СИЗО внедрят новые платные услуги. По его словам, речь идет об использовании телефона и доступе к интернету.

Об этом министр юстиции сообщил в своих социальных сетях. В то же время он обнародовал ролик, в котором продемонстрировал, как можно будет позвонить родным.

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Из Лукьяновского СИЗО совершенно официально можно звонить. Услуга платная, но это точно лучше, чем контрабандный телефон. Все разговоры будут записаны, поэтому "колл-центров Приватбанка" не будет. Встречайте во всех СИЗО Украины – платные телефоны и платный интернет,
– сказал Денис Малюська.

Глава Минюста уточнил, что 15 минут телефонного разговора будет стоить 10 гривен, а тариф на месяц – 345 гривен. Интернет через планшет будет стоить 575 гривен в месяц. Все разговоры заключенных автоматически записываться.

По его словам, этими нововведениями Министерсво юстиции:

  • позволяет заключенным общаться с родными (сверхважно для ресоциализации);
  • убирает коррупции на "контрабандных" телефонах;
  • пополняет средства спецфонда (ремонты);
  • обеспечивает соблюдение прав человека;
  • уменьшает спрос на физические свидание, что важно из соображений борьбы с пандемией.

Малюська "позвонил" родным из СИЗО: смотрите видео

Текст публикации Дениса Малюськи:

Соскучились за новостями тюремной реформы?

Мы запустили новую услугу для наших клиентов – платные телефонные разговоры и пользование сетью Интернет (с ограничением контента)

15 минут разговора – 10 гривен

телефонные разговоры в месяц – 345 гривен

интернет в месяц (планшет) – 575 гривен

Все разговоры заключенных автоматически записываются

Этим нововведением мы:

  1. предоставляем возможность заключенным общаться с родными (сверхважно для ресоциализации);
  2. убираем коррупцию на "контрабандных" телефонах;
  3. пополняем средства спецфонда (ремонты);
  4. обеспечиваем соблюдение прав человека;
  5. уменьшаем спрос на физические свидание, что важно из соображений борьбы с пандемией.
Автор: Олег Васьків