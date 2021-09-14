В интервью глава Минюста отметил, что пока чиновники разрабатывают проектно-сметные документы для строительства следственных изоляторов Киевской области. По словам Малюськи, уже в этом году должны начаться строительные работы.

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При этом именно Лукьяновское СИЗО вскоре все же собираются продать. Но лишь отчасти.

Отель рядом с изолятором

По словам министра, ситуация с продажей легендарного киевского изолятора сложная, поскольку сейчас в нем содержится более 2 тысяч человек.

Строить на замену на Бориспольской трассе собираются только СИЗО на 1 тысячу мест.

Половина арестованных останется в Лукьяновке на не менее 5 – 6 лет.

Малюська также отметил, что в случае переезда изолятора, министерство заморозит и изменит назначение части СИЗО. Закроют самый старый корпус "Катька", которому исполнилось 200 лет.

Зато в зданиях, которые освободятся от фигурантов уголовных дел могут сделать отель. От идеи создать в историческом здании музей чиновники якобы отказались, поскольку для такого заведения здание очень дорогое.