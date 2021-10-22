Об этом министр юстиции сообщил в своих социальных сетях. В то же время он обнародовал ролик, в котором продемонстрировал, как можно будет позвонить родным.
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Из Лукьяновского СИЗО совершенно официально можно звонить. Услуга платная, но это точно лучше, чем контрабандный телефон. Все разговоры будут записаны, поэтому "колл-центров Приватбанка" не будет. Встречайте во всех СИЗО Украины – платные телефоны и платный интернет,
– сказал Денис Малюська.
Глава Минюста уточнил, что 15 минут телефонного разговора будет стоить 10 гривен, а тариф на месяц – 345 гривен. Интернет через планшет будет стоить 575 гривен в месяц. Все разговоры заключенных автоматически записываться.
По его словам, этими нововведениями Министерсво юстиции:
- позволяет заключенным общаться с родными (сверхважно для ресоциализации);
- убирает коррупции на "контрабандных" телефонах;
- пополняет средства спецфонда (ремонты);
- обеспечивает соблюдение прав человека;
- уменьшает спрос на физические свидание, что важно из соображений борьбы с пандемией.
Малюська "позвонил" родным из СИЗО: смотрите видео
Текст публикации Дениса Малюськи:
Соскучились за новостями тюремной реформы?
Мы запустили новую услугу для наших клиентов – платные телефонные разговоры и пользование сетью Интернет (с ограничением контента)
15 минут разговора – 10 гривен
телефонные разговоры в месяц – 345 гривен
интернет в месяц (планшет) – 575 гривен
Все разговоры заключенных автоматически записываются
Этим нововведением мы:
- предоставляем возможность заключенным общаться с родными (сверхважно для ресоциализации);
- убираем коррупцию на "контрабандных" телефонах;
- пополняем средства спецфонда (ремонты);
- обеспечиваем соблюдение прав человека;
- уменьшаем спрос на физические свидание, что важно из соображений борьбы с пандемией.