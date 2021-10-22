Об этом министр юстиции сообщил в своих социальных сетях. В то же время он обнародовал ролик, в котором продемонстрировал, как можно будет позвонить родным.

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Из Лукьяновского СИЗО совершенно официально можно звонить. Услуга платная, но это точно лучше, чем контрабандный телефон. Все разговоры будут записаны, поэтому "колл-центров Приватбанка" не будет. Встречайте во всех СИЗО Украины – платные телефоны и платный интернет,

– сказал Денис Малюська.

Глава Минюста уточнил, что 15 минут телефонного разговора будет стоить 10 гривен, а тариф на месяц – 345 гривен. Интернет через планшет будет стоить 575 гривен в месяц. Все разговоры заключенных автоматически записываться.

По его словам, этими нововведениями Министерсво юстиции:

позволяет заключенным общаться с родными (сверхважно для ресоциализации);

убирает коррупции на "контрабандных" телефонах;

пополняет средства спецфонда (ремонты);

обеспечивает соблюдение прав человека;

уменьшает спрос на физические свидание, что важно из соображений борьбы с пандемией.

Малюська "позвонил" родным из СИЗО: смотрите видео

Текст публикации Дениса Малюськи:

Соскучились за новостями тюремной реформы?

Мы запустили новую услугу для наших клиентов – платные телефонные разговоры и пользование сетью Интернет (с ограничением контента)

15 минут разговора – 10 гривен

телефонные разговоры в месяц – 345 гривен

интернет в месяц (планшет) – 575 гривен

Все разговоры заключенных автоматически записываются

Этим нововведением мы: