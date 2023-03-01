Скоротився у 30 разів, – Пентагон про час виготовлення Іраном матеріалу для ядерної бомби
Джерело:Reuters
Іран тепер може значно швидше виготовляти ядерні бомби. За даними Пентагону, на це країні раніше потрібно було близько цілого року. Але зараз цей час скоротився у 30 разів.
На цьому наголосив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль. Відповідну тезу він озвучив під час слухань у Палаті представників.
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Достатньо тепер 12 днів
Як зазначають журналісти, Каль цю заяву зробив, коли коментував питання законодавців. Воно стосувалося спроб адміністрацією Джо Байдена відновити "Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року".
У 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти з угоди щодо ядерної програми Ірану, Тегерану знадобилося приблизно 12 місяців, щоб виготовити одну бомбу, що розщеплюється. Тепер потрібно близько 12 днів,
– пояснив Каль.
Це означає, що Ірану тепер за рік може виготовити не одну ядерну бомбу, а відразу 30. Тож загроза зросла у кілька десятків разів.
Що стосується виходу з угоди, то цим зайнявся тодішній президент США Дональд Трамп у тому ж 2018 році. Водночас він запровадив проти Ірану нові санкції. Він припустив, що ця угода була несправедливою, а також засумнівався, що з її допомогою можна буде обмежити ядерні амбіції Тегерану.
Тим часом у Білому домі заявили, що Іран та Росія продовжують свою співпрацю. Ба більше, Тегеран планує отримати від Москви зброї на мільярди доларів.
Росія постачатиме Ірану зброю
- На цьому наголосив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він також підкреслив, що впродовж місяців Іран підтримує війну Росії проти України.
- Кірбі додав, що у листопаді Іран відправив до Росії артилерійські та танкові снаряди. Водночас Москва планує співпрацювати з Тегераном, щоб натомість отримати ще більше військового обладнання.
- За словами Кірбі, Москва запропонувала Тегерану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони. Мовиться як про ракети, так і електроніку та протиповітряну оборону.
- Він додав, що у планах Ірану покупка ударних вертольотів, радарів, а також навчально-бойових літаків. Загалом мовиться про військову техніку на "мільярди доларів", підкреслив Кірбі.