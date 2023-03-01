Скоротився у 30 разів, – Пентагон про час виготовлення Іраном матеріалу для ядерної бомби

Іран тепер може значно швидше виготовляти ядерні бомби. За даними Пентагону, на це країні раніше потрібно було близько цілого року. Але зараз цей час скоротився у 30 разів.

На цьому наголосив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль. Відповідну тезу він озвучив під час слухань у Палаті представників.

Дивіться також Іран намагається шантажувати Захід, аби позбутися частини санкцій

Достатньо тепер 12 днів

Як зазначають журналісти, Каль цю заяву зробив, коли коментував питання законодавців. Воно стосувалося спроб адміністрацією Джо Байдена відновити "Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року".

У 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти з угоди щодо ядерної програми Ірану, Тегерану знадобилося приблизно 12 місяців, щоб виготовити одну бомбу, що розщеплюється. Тепер потрібно близько 12 днів,

– пояснив Каль.

Це означає, що Ірану тепер за рік може виготовити не одну ядерну бомбу, а відразу 30. Тож загроза зросла у кілька десятків разів.

Що стосується виходу з угоди, то цим зайнявся тодішній президент США Дональд Трамп у тому ж 2018 році. Водночас він запровадив проти Ірану нові санкції. Він припустив, що ця угода була несправедливою, а також засумнівався, що з її допомогою можна буде обмежити ядерні амбіції Тегерану.

Тим часом у Білому домі заявили, що Іран та Росія продовжують свою співпрацю. Ба більше, Тегеран планує отримати від Москви зброї на мільярди доларів.

Росія постачатиме Ірану зброю