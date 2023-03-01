Сократился в 30 раз, – Пентагон о времени изготовления Ираном материала для ядерной бомбы

Иран теперь может гораздо быстрее производить ядерные бомбы. По данным Пентагона, на это стране раньше требовалось около целого года. Но сейчас это время сократилось в 30 раз.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. Соответствующий тезис он озвучил во время слушаний в Палате представителей.

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Достаточно теперь 12 дней

Как отмечают журналисты, Каль это заявление сделал, комментируя вопросы законодателей. Он касался попыток администрацией Джо Байдена возобновить "Совместный комплексный план действий по ядерной программе с 2015 года".

В 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, Тегерану понадобилось примерно 12 месяцев, чтобы изготовить одну расщепляющуюся бомбу. Теперь нужно около 12 дней,

– объяснил Каль.

Это означает, что Ирану теперь в год может изготовить не одну ядерную бомбу, а сразу 30. Так что угроза возросла в несколько десятков раз.

Что касается выхода из соглашения, то этим занялся президент США Дональд Трамп в том же 2018 году. В то же время, он ввел против Ирана новые санкции. Он предположил, что это соглашение было несправедливым, а также усомнился, что с его помощью можно будет ограничить ядерные амбиции Тегерана.

Между тем, в Белом доме заявили, что Иран и Россия продолжают свое сотрудничество. Более того, Тегеран планирует получить от Москвы оружие на миллиарды долларов.

Россия будет поставлять Ирану оружие