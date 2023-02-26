Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома. Также Джон Кирби подчеркнул, что Иран в течение месяцев поддерживает войну России против Украины.

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Российские захватчики усиливают сотрудничество с Ираном

Кирби рассказал, что в ноябре Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды для использования в Украине. Москва планирует сотрудничать с Тегераном, чтобы получить больше военного оборудования.

Россия предлагала беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в частности, по ракетам, электронике и противовоздушной обороне,

– отметил спикер Совета нацбезопасности США.

По его словам, Иран также стремится приобрести ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты. В целом Тегеран надеется получить от России военную технику на "миллиарды долларов".

Кирби отказался уточнить подробности о типах истребителей или когда они могут быть доставлены. Однако подчеркнул, что США будут очень внимательно наблюдать за этим, чтобы увидеть, что на самом деле произойдет.

По его словам, более тесный военный альянс между двумя странами может усугубить усилия Запада в Украине и других странах.

Это не только усложнит ситуацию в Украине, но и, безусловно, может усложнить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке для наших партнеров и друзей,

– подчеркнул Кирби.

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Обратите внимание! В декабре израильские СМИ со ссылкой на западные разведки сообщали, что в обмен на "Шахиды" Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35. Тогда, по данным журналистов, речь шла о 24 самолетах.



Кроме того, в декабре высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что Москва предоставляет "беспрецедентную" военную и техническую поддержку Тегерана в обмен на оружие.