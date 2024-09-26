Міг перевозити ядерне паливо: у Китаї затонув новітній підводний човен

У Китаї затонув новітній атомний підводний човен. Інцидент трапився ще на початку літа. Однак про нього стало відомо лише зараз.

Нещодавно стало відомо про повний провал росіянами випробування ядерної міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", якою вони так пишалися. Їхня "гордість" просто вибухнула і рознесла військовий полігон.

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Намагалися приховати свою ганьбу

Виявилося, що принизливого удару зазнали й ядерні амбіції Китаю. Як повідомляють офіційні посадові особи США, це сталося ще наприкінці травня або початку червня. Однак Пекін всіляко намагався приховати свою ганьбу.

Виявилося, що на верфі поблизу Уханя затонув найновіший ударний підводний човен з ядерним двигуном. Це сталося саме зараз, коли КНР намагається розширити свій військово-морський флот, зокрема флот атомних підводних човнів.

В уряді США не знають, чи підводний човен перевозив ядерне паливо під час катастрофи. Експерти тим часом припускають, що це цілком ймовірно.

Судно класу "Чжоу", яке затонуло, є першим із нового класу китайських атомних підводних підводних лодок і має характерну Х-подібну корму, яка покликана зробити судно більш маневреним. Човен був збудований державною компанією China State Shipbuilding Corp. Його помітили біля пірсу на річці Янцзи наприкінці травня, коли він проходив остаточне оснащення перед виходом у море.

Затоплення нової атомної підводної лодки, виготовленої на новій верфі, уповільнить плани Китаю збільшити свій флот атомних підводних човнів,

— сказав Брент Садлер, старший науковий співробітник Heritage Foundation, вашингтонського мозкового центру, і військовослужбовець ВМС США у відставці.

Один із високопоставлених чиновників США заявив, що не здивований намаганнями Китаю приховати той факт, що їх новий перший у своєму класі атомний ударний підводний човен затонув біля пірсу.

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Перше публічне свідчення того, що на верфі поблизу Уханя щось негаразд, з’явилося влітку, коли Томас Шугарт, колишній офіцер підводного човна США та старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, написав низку дописів у соціальних мережах, у яких зазначав про незвичну діяльність плавучих кранів, яку зафіксували комерційні супутникові знімки.

Шугарт припустив, що міг статися інцидент, пов’язаний із підводним човном нового типу, але на той момент він не знав, що він був атомним.

Хоча підводний човен вдалося врятувати, ймовірно, пройде багато місяців, перш ніж його можна буде випустити в море.

Цілком можливо, що китайський персонал загинув або отримав поранення під час затонення субмарини.

Шугарт сказав, що ризик ядерного витоку, ймовірно, низький, оскільки підводна лодка не виходила в море, а її реактори, ймовірно, не працювали на високому рівні потужності.