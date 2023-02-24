Як і чому російський бізнес досі працює в Україні: розслідування "Схем"

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наша держава та союзники почали шукати способи знекровлення російської економіки та впливу на тих, хто прямо чи опосередковано фінансує військову агресію.

Передусім мова про санкції. Водночас українська влада оголосила про посилення боротьби із державним та приватним російським бізнесом через конфіскацію таких активів в Україні. Втім, "Альфа-Банк", Ocean Plaza, "Прем'єр палац" – усе це російський бізнес, який досі працює на території нашої держави.

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Так, розслідувачі пояснили, як відбувається конфіскація російського майна і чому вона затягується.

Чинне українське законодавство передбачає три головних механізми вилучення активів: націоналізація, цивільна конфіскація та кримінальні провадження, блокування, арешти.

Випадки націоналізації

Щодо першого пункту – в Україні уже є два приклади успішної націоналізації російських державних активів:

у травні 2022-го рішенням РНБО вилучено корпоративні права та фінансові активи російського "Сбербанку"

та російської держкорпорації "Веб.РФ"‎.

У ході націоналізації було конфісковано близько 3 мільярдів гривень. Зазначають, що вони вже перераховані в бюджет.

Цивільна конфіскація

Тобто, на сьогодні з усіх російських активів, які діяли на території України до вторгнення, а таких нарахували 905, націоналізовано два.

Щодо цивільної конфіскації, то розслідувачі зазначили, що відібрати активи за цією процедурою поки що вдалося лише у трьох російських олігархів:

Володимира Євтушенкова – понад мільйон квадратних метрів нерухомого майна у Запорізькій області;

– понад мільйон квадратних метрів нерухомого майна у Запорізькій області; Олега Дерипаски – частки у 13 заводах його групи "Русал" та нерухомість вартістю понад 10 мільярдів гривень;

– частки у 13 заводах його групи "Русал" та нерухомість вартістю понад 10 мільярдів гривень; Михайла Шелкова – окрім рухомого та нерухомого майна, через суд відібрали Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат на Дніпропетровщині.

Як пояснюють у розслідування, складність полягає у тому, що цивільна конфіскація неможлива без санкцій.

Володимир Зеленський з червня вводив у дію низку рішень РНБО про санкції. Та лише восени – щодо російських олігархів, які володіють в Україні найбільшими активами: Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова, Євгена Гінера, Олександра Бабакова, Аркадія Ротенберга.



Російські олігархи, проти яких вводять санкції, але стягнення активів не відбулось / Колаж "Схеми"

Однак щодо жодного із них Мін'юст не подав позову до Вищого антикорупційного суду з вимогою стягнення їхніх активів,

– йдеться у розслідуванні.

Журналісти намагались з'ясувати, чому цей процес затягують. Так, в ОП за підготовку цих документів на підпис президенту відповідає заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов. Той у коментарі пообіцяв "з'ясувати, про які рішення йде мова".

Кримінальні провадження

Конфіскація активів можлива і через кримінальні провадження. Однак, як зазначають, такий підхід має свої недоліки.

Ocean Plaza: держава досі не отримує дохід від ТЦ, а мала б

До 2020 року власником ТЦ Ocean Plaza – площею понад 150 тисяч квадратних метрів у центрі Києва був російський олігарх Аркадій Ротенберг та по черзі – його діти. Ротенберг – є одним із найближчих друзів Путіна, саме його компанії будували Кримський міст.

У вересні під арештом опинилися 66% корпоративних прав на Ocean Plaza, яку контролюють Ротенберги. Це значить, що вони не можуть розпоряджатися цим майном – і надалі воно може бути конфісковане за рішенням суду.

Поки триває слідство – арештоване майно має приносити дохід державі, для чого АРМА – державний орган з управління активами – мала б визначити іншого тимчасового управителя для цього бізнесу. Але досі цього не зробила,

– наголосили розслідувачі.

Обленерго та готель "Прем'єр"

Мережу готелів під брендом "Прем'єр" пов'язують з російськими активами, як і 5 енергетичних компаній: "Кіровоградобленерго", "Херсонобленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго" та "Житомиробленерго".

Ці активи в Україні асоціюють із так званим "лужниківським" бізнес-угрупованням на чолі з віцеспікером держдуми Росії Олександром Бабаковим.

Над цими обленерго вибудовується кілька шарів різноманітних власників із різних країн, в тому числі і країн Європейського союзу. І в результаті ці всі компанії ведуть до трьох громадян Литви, до одного громадянина Німеччини,

– зазначив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Тобто, фактично п'ятьма українськими обленерго продовжує володіти і управляти група VS Energy, яка відмежовується від причетності до "лужниківського" угруповання і відповідно всього російського. Кажуть, підтримують Україну.

Альфа-банк

Власники банку: російські мільярдери з найближчого кола Путіна: Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов. Вони переконують, що стали "жертвами політичного клімату".

Голова правління "Альфа-Банку" в інтерв'ю українському виданню навіть спробував змінити громадянство власників банку. Мовляв: Михайло Фрідман – громадянин Ізраїлю, Петро Авен – Латвії і лише Андрій Косогов – громадянин Росії.

Ба більше, Фрідман та Авен в Україні ведуть бізнес у різних сферах. Це – і банк, і страхові компанії, і заводи мінеральних вод, і оператор мобільного зв'язку.



Російські олігархи Фрідман та Авен ведуть в Україні не один бізнес / Фото "Схеми"

"Моршинська", "Миргородська", "Аляска", "АкваНяня", "Боржомі" – торговельні марки, які належать найбільшому виробнику мінеральної води в Україні та Грузії – INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED співвласниками якого і є російські олігархи Михайло Фрідман і Андрій Косогов.

Розслідувачі наголошують, що АРМА і у цьому випадку не знайшла управителя для водних активів.

Тож сьогодні замовляючи, наприклад, доставку "Моршинської" або "Аляску", українці продовжують платити на рахунок компанії ТОВ "ІДС АКВА СЕРВІС", співвласниками якої є російські олігархи Фрідман та Косогов,

– йдеться у розслідуванні.

Відтак, підбиваючи підсумки, журналісти наголосили, що навіть через рік повномасштабної війни прокремлівський бізнес знаходить способи заробляти в Україні, попри блокування і арешти.