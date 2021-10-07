Як купити квартиру в новобудові: 5 простих способів
Джерело:"Варто знати" на 24 каналі
Власна квартира в новобудові – мрія, яка потребує часу, сил та, звісно, коштів. Однак часто на її купівлю пересічному українцеві потрібно збирати дуже довго. Про прості способи придбати квартиру, навіть якщо немає всієї суми – читайте далі.
Припустимо, ви вже пройшлися десятком житлових комплексів, визначились із забудовником, перевірили його документи, обрали планування, поверх і готові придбати, але процес оплати нерухомості теж непростий крок.
До слова У 2022 році в Україні підвищиться податок на нерухомість
Пропонуємо розглянути 5 варіантів, як оплатити квартиру в новобудові, адже це варто знати.
Варіант перший – розстрочка від забудовника
Цей спосіб є вигідним, як для покупця, так і для власника, адже будівельні компанії потребують потоку коштів, які можна вкладати в наступні проєкти. Тому розстрочку пропонують, практично, всі забудовники.
Як це працює? Ви вносите частину суми – це приблизно 20 – 30% від повної вартості нерухомості, а решта розбивається на певний термін, переважно, до закінчення будівництва, рівними частинами. Покупець має можливість сплачувати за квартиру протягом одного, двох і навіть трьох років без жодних відсотків.
Цікаво Нові квартири стали ще дорожчими: в яких містах та на скільки зросли ціни
До прикладу, візьмемо квартиру у столиці вартістю у 1,5 мільйона гривень. Перший внесок вам обійдеться в 375 тисяч гривень, а решту – це 1 мільйон 125 тисяч – розіб'ємо на 3 рівних частини. Тобто, доведеться сплачувати по 375 тисяч гривень впродовж 3 років.
Якщо строк необхідно збільшити, тоді розстрочка стає схожою на кредит в банку з чималими відсотками, єдине, що забудовник не потребуватиме від вас довідки про доходи.
Варіант другий – кредит на житло в банку
Якщо розстрочка від забудовника не по кишені, то можна обрати другий варіант – кредит на житло в банку. Тут і перший внесок мінімальний, і виплати можна розбити на роки. Утім, покупець через певний строк повертає всю суму, а також набіглі відсотки за кредитом, які є чималими.
За результатами опитування Національного банку України, проведеного серед комерційних банків, у червні 2021 року, в середньому, ставка іпотечного кредиту на первинному ринку становила майже 17,5% річних, на вторинному – понад 13% річних.
Відсотки за кредит в банку є чималими / Фото Shutterstock
Варіант третій – іпотека
Ще один варіант придбати нерухомість в новобудові запрацював в Україні у першій половині 2021 року – це іпотека під 7%.
Отримати пільговий кредит не так просто. Умови програми обмежують як коло осіб, які можуть скористатися програмою, так і варіанти житла для оформлення іпотеки.
- Максимальний термін кредиту – 240 місяців або 20 років.
- Кредитна ставка для позичальника – 7% річних.
- Максимальний розмір кредиту – 2 мільйони гривень.
Утім, отримати пільговий кредит ви можете лише в тому випадку, якщо:
- за останні 5 років не продавали житло;
- якщо перебуваєте на квартирному обліку;
- мешкаєте в гуртожитку;
- є працівником медичної, науково-педагогічної чи бюджетної сфери.
Така позика є доступною молодим сім'ям та внутрішньо переміщеним особам.
Читайте також Шмигаль заявив про плани запустити іпотеку під 5% для всіх українців.
Варіант четвертий – обмін квартир
А знаєте ви що таке Trade-in? Це четвертий спосіб придбати нерухомість.
Що таке Trade-in?Це спеціально розроблена програма за обміном старих квартир на нові. При оформленні угоди укладаються два договори: один регулює етапи продажу старої квартири, а другий – покупку нової.
Не всі забудовники дають можливість покупцеві здійснити Trade-in. Ймовірність оформити угоду зростає, якщо нерухомість розташована у гарному районі і має велику площу, а також якісний ремонт. Крім того, забудовник бере на себе всі обов'язки з оформлення об'єктів.
Якщо нерухомість розташована в хорошому районі – шанси обміняти її зростають / Фото Shutterstock
Варіант п'ятий – повна оплата
Поки в Україні це найменш популярний з усіх варіантів, яким здебільшого користуються забезпечені люди.
Але він, звісно, вигідний тим, що не доводиться передплачувати, та й ви зможете швидко розпочати ремонт омріяних квадратних метрів. Єдине, що в мить доведеться попрощатися з великою сумою.
Іпотечні кредити, розстрочки, чи обмін старої нерухомості на нову – який би ви спосіб для себе не обрали, головне знайти надійного забудовника.