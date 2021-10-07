Как купить квартиру в новостройке: 5 простых способов

Собственная квартира в новостройке – мечта, которая требует времени, сил и, конечно, средств. Однако часто на ее покупку рядовому украинцу нужно собирать очень долго. О простых способах приобрести квартиру, даже если нет всей суммы – читайте дальше.

Допустим, вы уже прошлись по десятку жилых комплексов, определились с застройщиком, проверили его документы, выбрали планирование, этаж и готовы приобрести, но процесс оплаты недвижимости тоже непростой шаг.

К слову В 2022 году в Украине повысится налог на недвижимость

Предлагаем рассмотреть 5 вариантов, как оплатить квартиру в новостройке, ведь это стоит знать.

Вариант первый – рассрочка от застройщика

Этот способ выгодный, как для покупателя, так и для владельца, ведь строительные компании нуждаются в потоке средств, которые можно вкладывать в следующие проекты. Поэтому рассрочку предлагают практически все застройщики.

Как это работает? Вы вносите часть суммы – это примерно 20 – 30% от полной стоимости недвижимости, а остаток разбивается на определенный срок, преимущественно, до окончания строительства, равными частями. Покупатель имеет возможность платить за квартиру в течение одного, двух и даже трех лет без процентов.

Интересно Новые квартиры стали еще дороже: в каких городах и на сколько выросли цены

К примеру, возьмем квартиру в столице стоимостью в 1,5 миллиона гривен. Первый взнос вам обойдется в 375 тысяч гривен, а остаток – это 1 миллион 125 тысяч – разобьем на 3 равные части. То есть, придется платить по 375 тысяч гривен в течение 3 лет.

Если срок необходимо увеличить, тогда рассрочка становится похожей на кредит в банке с немалыми процентами, единственное, что застройщик не потребует от вас справку о доходах.

Вариант второй – кредит на жилье в банке

Если рассрочка от застройщика не по карману, то можно выбрать второй вариант – кредит на жилье в банке. Здесь и первый взнос минимальный, и выплаты можно разбить на годы. Впрочем, покупатель через определенный срок возвращает всю сумму, а также набежавшие проценты по кредиту, которые являются большими.

По результатам опроса Национального банка Украины, проведенного среди коммерческих банков, в июне 2021 года, в среднем ставка ипотечного кредита на первичном рынке составила почти 17,5% годовых, на вторичном – более 13% годовых.



Проценты за кредит в банке являются большими / Фото Shutterstock

Вариант третий – ипотека

Еще один вариант приобрести недвижимость в новостройке заработал в Украине в первой половине 2021 года – это ипотека под 7%.

Получить льготный кредит не так просто. Условия программы ограничивают как круг лиц, которые могут воспользоваться программой, так и варианты жилья для оформления ипотеки.

Максимальный срок кредита – 240 месяцев или 20 лет.

Кредитная ставка для заемщика – 7% годовых.

Максимальный размер кредита – 2 миллиона гривен.

Впрочем, получить льготный кредит можно только в том случае, если:

за последние 5 лет не продавали жилье;

если находитесь на квартирном учете;

проживаете в общежитии;

являетесь работником медицинской, научно-педагогической или бюджетной сферы.

Такая ссуда доступна молодым семьям и внутренне перемещенным лицам.

Читайте также Шмыгаль заявил о планах запустить ипотеку под 5% для всех украинцев

Вариант четвертый – обмен квартир

А знаете ли вы что такое Trade-in? Это четвертый способ приобрести недвижимость.

Что такое Trade-in? Это специально разработанная программа по обмену старых квартир на новые. При оформлении сделки заключаются два договора: один регулирует этапы продажи старой квартиры, а второй – покупку новой.

Не все застройщики дают возможность покупателю осуществить Trade-in. Вероятность оформить сделку возрастает, если недвижимость расположена в хорошем районе и имеет большую площадь, а также качественный ремонт. Кроме того, застройщик берет на себя все обязанности по оформлению объектов.