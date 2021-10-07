Припустимо, ви вже пройшлися десятком житлових комплексів, визначились із забудовником, перевірили його документи, обрали планування, поверх і готові придбати, але процес оплати нерухомості теж непростий крок.

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Пропонуємо розглянути 5 варіантів, як оплатити квартиру в новобудові, адже це варто знати.

Варіант перший – розстрочка від забудовника

Цей спосіб є вигідним, як для покупця, так і для власника, адже будівельні компанії потребують потоку коштів, які можна вкладати в наступні проєкти. Тому розстрочку пропонують, практично, всі забудовники.

Як це працює? Ви вносите частину суми – це приблизно 20 – 30% від повної вартості нерухомості, а решта розбивається на певний термін, переважно, до закінчення будівництва, рівними частинами. Покупець має можливість сплачувати за квартиру протягом одного, двох і навіть трьох років без жодних відсотків.

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До прикладу, візьмемо квартиру у столиці вартістю у 1,5 мільйона гривень. Перший внесок вам обійдеться в 375 тисяч гривень, а решту – це 1 мільйон 125 тисяч – розіб'ємо на 3 рівних частини. Тобто, доведеться сплачувати по 375 тисяч гривень впродовж 3 років.

Якщо строк необхідно збільшити, тоді розстрочка стає схожою на кредит в банку з чималими відсотками, єдине, що забудовник не потребуватиме від вас довідки про доходи.

Варіант другий – кредит на житло в банку

Якщо розстрочка від забудовника не по кишені, то можна обрати другий варіант – кредит на житло в банку. Тут і перший внесок мінімальний, і виплати можна розбити на роки. Утім, покупець через певний строк повертає всю суму, а також набіглі відсотки за кредитом, які є чималими.

За результатами опитування Національного банку України, проведеного серед комерційних банків, у червні 2021 року, в середньому, ставка іпотечного кредиту на первинному ринку становила майже 17,5% річних, на вторинному – понад 13% річних.



Відсотки за кредит в банку є чималими / Фото Shutterstock

Варіант третій – іпотека

Ще один варіант придбати нерухомість в новобудові запрацював в Україні у першій половині 2021 року – це іпотека під 7%.

Отримати пільговий кредит не так просто. Умови програми обмежують як коло осіб, які можуть скористатися програмою, так і варіанти житла для оформлення іпотеки.

Максимальний термін кредиту – 240 місяців або 20 років .

. Кредитна ставка для позичальника – 7% річних .

. Максимальний розмір кредиту – 2 мільйони гривень.

Утім, отримати пільговий кредит ви можете лише в тому випадку, якщо:

за останні 5 років не продавали житло;

якщо перебуваєте на квартирному обліку;

мешкаєте в гуртожитку;

є працівником медичної, науково-педагогічної чи бюджетної сфери.

Така позика є доступною молодим сім'ям та внутрішньо переміщеним особам.

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Варіант четвертий – обмін квартир

А знаєте ви що таке Trade-in? Це четвертий спосіб придбати нерухомість.

Що таке Trade-in? Це спеціально розроблена програма за обміном старих квартир на нові. При оформленні угоди укладаються два договори: один регулює етапи продажу старої квартири, а другий – покупку нової.

Не всі забудовники дають можливість покупцеві здійснити Trade-in. Ймовірність оформити угоду зростає, якщо нерухомість розташована у гарному районі і має велику площу, а також якісний ремонт. Крім того, забудовник бере на себе всі обов'язки з оформлення об'єктів.



Якщо нерухомість розташована в хорошому районі – шанси обміняти її зростають / Фото Shutterstock Якщо нерухомість розташована в хорошому районі – шанси обміняти її зростають / Фото Shutterstock

Варіант п'ятий – повна оплата

Поки в Україні це найменш популярний з усіх варіантів, яким здебільшого користуються забезпечені люди.

Але він, звісно, вигідний тим, що не доводиться передплачувати, та й ви зможете швидко розпочати ремонт омріяних квадратних метрів. Єдине, що в мить доведеться попрощатися з великою сумою.

Іпотечні кредити, розстрочки, чи обмін старої нерухомості на нову – який би ви спосіб для себе не обрали, головне знайти надійного забудовника.