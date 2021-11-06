Як обрати хорошого сімейного лікаря

Шукаєте хорошого сімейного лікаря, але не розумієте, на які критерії спиратися? Ось як це можна зрозуміти у кілька кліків.

Національна служба здоров'я запустила новий аналітичний інструмент, завдяки якому можна побачити відсоток щеплених від COVID-19.

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Це допоможе вам обрати хорошого лікаря, що спирається у своїй роботі на засади доказової медицини, а не розповідає вам казки про "пийте вітаміни, займайтеся спортом, і тоді вірус вас омине".

Алгоритм простий:

Відкриваєте карту усіх закладів первинної медичної допомоги (це ті заклади, у котрих працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри): там і державні, і приватні – усі.

Обираєте 3 – 4 заклади поруч із собою.

4 заклади поруч із собою. Заходите на аналітичний звіт про щеплення, відкриваєте інформацію по тих закладах, шукаєте їхніх лікарів-чемпіонів.

Повертаєтеся на сторінку із картою і дивитеся, у кого з цих лікарів ще є місця для укладання декларації.

Чому на цей показник можна спиратися

Він означає, що цьому лікареві чи лікарці довіряють їхні пацієнти, вони вміють спілкуватися зі своїми пацієнтами, пояснювати важливість тих чи інших медичних рекомендацій, переконувати правильними аргументами.

Цього лікаря обирають більш менш притомі співгромадяни, що дослухаються до здорового ґлузду та порад про здоров'я.

Із часом таких загальнодоступних аналітичних інструментів буде ставати все більше. І ми зможемо обирати собі лікарів не лише спираючись на сарафанне радіо та поради знайомих, а дивлячись на реальні показники роботи лікаря чи закладу.

Цієї осені ми з фондом " Пацієнти України" за підтримки USAID розробили Концепцію громадського рейтингування медичних закладів, котра допоможе кожному українцеві робити більш поінформований вибір свого медичного фахівця.

Якщо все йтиме за планом, наступного року цей інструмент буде відпілотований у кількох регіонах, а у 2023 – втілений у життя для усіх медичних закладів, котрі мають укладені договори із Національною службою здоров'я. І тоді побачимо, хто із закладів скористався можливостями реформи, а кому із них ще потрібна допомога на шляху до пацієнтоорієнтованості.