Тобто вам, дівчатка та хлопчики, шукати роками майстриню манікюру, перукарку, майстра епіляції, барбера, хорошу СТО чи стоматологію – не довго. Питати у друзів контакти, питати порад у фейсбуку, читати сайти із відгуками.

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А зробити щось, що врятує життя вам і рідним – нє, краще на манік сходити у зекономлений час.

А тепер просто уявіть, скільки часу у вас займе:

Пошук кисневого концентратора.

Пошук притомного лікаря для супроводу хвороби.

Виклик швидкої.

Пошук місця у лікарні.

Пошук класної ритуальної служби.

Пошук затишного місця на кладовищі для рідних.

Вакцинуватися нині можна на кожному кроці

Пункти вакцинації є практично в усіх торгівельних центрах, практично в усіх закладах первинної медичної допомоги. Записуєтеся через helsi.me чи інші системи, або просто приходите і щеплюєтеся на місці.

Отримати паперовий сертифікат потім можна у сімейного лікаря із закордонним паспортом. Отримати сертифікат у Дії – генерується автоматично.

Не маєте лікаря – на тому ж helsi.me можна онлайн заповнити декларацію, внести всі дані, аби не витрачати час у закладі. Далі записуєтеся на прийом на конкретний час, лікар друкує вашу декларацію, робить сертифікат.

Ваше життя та життя ваших рідних точно вартує того, аби інвестувати кілька годин у декілька нескладних рухів.