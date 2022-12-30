Які уроки засвоїла світова розвідка завдяки війні в Україні: аналіз BBC

Аналітики зазначають, що для Великої Британії та Сполучених Штатів це був дуже непересічний крок – оприлюднювати перед 24 лютого розвідувальні дані щодо нападу Росії на Україну. Власне, ця війна повністю змінила механізми, за якими працює світова розвідка, та розв'язала дискусію щодо того, чи варто публікувати секретні розвіддані для широкого загалу.

Нещодавно голова GCHQ Джеремі Флемінг – тобто спецслужб Британії – констатував, що ситуація з Україною та Росією змінила підходи щодо оприлюднення розвідданих. Окрім того, його американська колега Евріл Хейнс, яка є начальницею розвідки США, підкреслила, що спецслужби засвоїли чимало уроків, пов'язаних з інформацією та війною.

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Чи повинна розвідка бути відкритою: дискусія начальників світових спецслужб

Журналісти BBC переконані, що домовленості між главами світових розвідок стосувалися того, що людям важливо розуміти, як діяти на фоні загрози війни. Слід сказати, що ці діалоги відбувалися винятково під грифом "таємно" та про них можна говорити лише зараз.

Начальник британських спецслужб сер Джеремі наголосив, що для України ця війна – новий тип конфлікту. У ньому на першому місці стоїть, як не дивно, інтелект, а не, скажімо, військові потужності. Водночас пані Хейнс з ним погодилась та зауважила, що всі країни зараз тісно пов'язані одне з одним.

Жодна країна світу не може впоратися з будь-якою загрозою без партнерів чи союзників,

– сказала очільниця розвідки США.

Евріл Хейнс координує роботу всіх американських шпигунських агенцій. Аналітики зазначають, що вона зіграла ключову роль у розсекреченні та публікації конфіденційних розвідувальних даних напередодні вторгнення.

Слід сказати, що світові розвідки вирішили оприлюднити секретні дані для широкого загалу, аби стримати Росію. Згадаймо, що наш ворог довгий час говорив, мовляв, це не "Росія напала на Україну", а "Росія обороняється від України та заходу". Спростувати ці маніпуляції можна було лише завдяки поширенню розвідданих.

Надзвичайно важливо інформувати населення про те, що ми бачимо, і залучати їх до розмови більш значним чином,

– констатувала пані Хейнс.

Хоча, як уже стало зрозуміло згодом, такий крок не стримав Путіна та він все одно вирішив розпочати повномасштабну війну проти нашої держави. Попри це, глава Британської розвідки пан Джеремі наголосив, що підтримує розсекречення певних розвідувальних даних. Однак більша частина цивілізованого світу з ним може не погодитись. Однак в іншому інтерв'ю Джеремі говорив, що публікація колишнім співробітником розвідки США подробиць секретних програм коштувала Лондону "крові та грошей".

Тобто поки не можна констатувати, як краще вчиняти в ситуаціях, коли потрібно оприлюднювати розвіддані для широкого загалу. Проте ця війна засвідчила, що не існує універсального інструменту, який би розв'язував усі проблем. Однак те, що світові розвідки тепер більше на цьому акцентують свою увагу, ймовірно, є так.