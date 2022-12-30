Какие ошибки усвоила мировая разведка благодаря войне в Украине: анализ BBC

Аналитики отмечают, что для Великобритании и Соединенных Штатов это был очень незаурядный шаг – обнародовать перед 24 февраля разведывательные данные о нападение России на Украину. Собственно эта война полностью изменила механизмы, по которым работает мировая разведка, и развязала дискуссию о том, стоит ли публиковать секретные разведданные для широкой общественности.

Недавно Джереми Флеминг глава GCHQ, то есть спецслужб Британии, констатировал, что ситуация с Украиной и Россией изменила подходы к обнародованию разведданных. Кроме того, его американская коллега Эврил Хейнс, которая является начальницей разведки США, подчеркнула: спецслужбы усвоили немало уроков, связанных с информацией и войной.

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Должна ли разведка быть открытой: дискуссия начальников мировых спецслужб

Журналисты BBC убеждены, что договоренности между главами мировых исследований касались того, что людям важно понимать, как действовать на фоне угрозы войны. Следует сказать, эти диалоги проходили исключительно под грифом "секретно" и о них можно говорить только сейчас.

Начальник британских спецслужб сэр Джереми подчеркнул, что для Украины эта война – новый тип конфликта. В нем на первом месте стоит, как ни странно, интеллект, а не, скажем, военные мощи. В то же время Хейнс с ним согласилась и отметила, что все страны сейчас тесно связаны друг с другом.

Ни одна страна мира не может справиться с какой-либо угрозой без партнеров или союзников,

– сказала глава разведки США.

Эврил Хейнс координирует работу всех американских шпионских агентств. Аналитики отмечают, что она сыграла ключевую роль в рассекречивании и публикации конфиденциальных разведывательных данных накануне вторжения.

Следует сказать, что мировые разведки решили обнародовать секретные данные для широкой публики, чтобы сдержать Россию. Вспомним, что наш враг долгое время говорил, мол, это не "Россия напала на Украину", а "Россия обороняется от Украины и запада". Опровергнуть эти манипуляции можно только благодаря распространению разведданных.

Очень важно информировать население, что мы видим, и привлекать их к разговору более значительным образом,

– констатировала госпожа Хейнс.

Хотя, как уже стало понятно со временем, такой шаг не сдержал Путина, и он все равно решил начать полномасштабную войну против нашего государства. При этом глава Британской разведки господин Джереми подчеркнул, что поддерживает рассекречивание определенных разведывательных данных. Однако большая часть цивилизованного мира с ним может не согласиться. Однако в другом интервью Джереми говорил, что публикация бывшим сотрудником разведки США подробностей секретных программ стоила Лондону "крови и денег".

То есть пока нельзя констатировать, как лучше поступать в ситуациях, когда нужно обнародовать разведданные для широкой общественности. Эта война показала: нет универсального инструмента, который бы решал все проблемы. Однако то, что мировые разведки теперь больше на этом акцентируют свое внимание, вероятно, так.