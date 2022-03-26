Як розпізнати хімічну атаку і захиститися: важливі поради кандидата наук Репіча

Росія порушує всі правила ведення війни. Тому цілком ймовірно, що ворог може застосувати і хімічну зброю.

Захиститися від отруйних речовин можна, якщо знати деякі принципи. Про них в ефірі 24 каналу розповів кандидат хімічних наук Гліб Репіч.

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Він наголосив, найважливіше – не нехтувати тривогами. Адже найгірше, що може статися, коли хімічна атака застала вас на відкритій місцевості. Якщо отруйна рідина потрапила на людину, шансів врятуватися майже не буде.

Як розпізнати хімічну атаку

Сигнал хімічної атаки схожий на сигнал повітряної тривоги, однак має короткий і довгий гудок. Треба пам'ятати, коли завдають хімічного удару, ворог про це не повідомляє.

Вибухи

Це може бути обстріл, авіаналіт, ракетний удар. Поки військові чи ДСНС зрозуміють, що це саме була хімічна атака, може минути деякий час.

Тоді потрібно звертати увагу на додаткові ознаки хімічної атаки, насамперед вибухи. Вибухи від хімічної зброї відрізнятимуться від звичайного обстрілу – будуть глухі вибухи, які спричиняють мінімальні руйнування, однак розбризкують отруйні речовини. Гліб Репіч Кандидат хімічних наук

Смерть дрібних тварин

Другий важливий фактор – швидка масова загибель дрібних організмів – птахів, дрібних звірів, комах. Оскільки вони мають малу масу тіла, то загинуть першими.

Масові ознаки отруєння

Наступний фактор – це одночасний масовий прояв ознак отруєння нервово-паралітичними речовинами в людей:

міоз (звуження зіниць);

сіпання м'язів у місцях, де краплинки речовини потрапили на шкіру;

неконтрольовані сльозотеча, слиновиділення;

нудота, блювота;

слабкість.

"У важких випадках – втрата свідомості, конвульсії, зупинка дихання, смерть. Коли масово починають з'являтися такі симптоми – це реальна ознака хімічної атаки", – пояснив хімік.

Як розпізнати хімічну атаку і захиститися: дивіться відео

Що робити під час хімічної атаки

Найважливіше – не опинитися під час такої атаки на відкритій місцевості, аби краплі речовини не потрапили на людину.

Знайти укриття

Якщо ви почули сигнал хімічної атаки або зрозуміли, що це є вона, потрібно знайти укриття – спеціалізовані бомбосховища або метрополітен, які захищатимуть від повітря, яке поступатиме ззовні.

Якщо такої можливості немає, навіть ваша квартира чи звичайне бомбосховище можуть бути захистом від хімічної зброї,

– зауважив Репіч.

Добре, якщо квартира розміщена на високому поверсі. Адже нервово-паралітичні випари набагато важчі за повітря – вони стелитимуться біля землі.

Герметизація

Далі потрібно максимально герметизувати квартиру:

щільно закрити двері та вікна;

заклеїти всі щілини;

закрити вентиляційні отвори;

не користуватися кондиціонерами.

Це убезпечить вас від потрапляння великої кількості забрудненого повітря з вулиці.

Власна дегазація

Якщо ви повернулися з вулиці, ваш одяг, шкіра можуть бути вже зараженими найдрібнішими краплями цих речовин – аерозолем.

Все, що контактувало з навколишнім середовищем, зокрема одяг, треба залишити за межами квартири, а самому ретельно вимити з милом всі ділянки шкіри, які контактували із зовнішнім середовищем. Гліб Репіч Кандидат хімічних наук

Слідкувати за інструкціями офіційних органів

Важливо увімкнути засоби зв'язку і слухати розпорядження ДСНС про подальші дії. Там повідомлятимуть зокрема, скільки потрібно залишатися в укриттях та інформацію про евакуацію.

Що робити під час евакуації

Якщо буде вивезення людей з уражених місць, треба одягнути якомога щільніший одяг, який закриватиме якнайбільше частин шкіри.

На обличчя в ідеалі варто одягнути протигаз, який захистить органи дихання від цих речовин. Якщо його немає – підійде ватно-марлева пов'язка, просочена розчином соди. Це трохи зменшить кількість отруйних речовин, що може потрапити в організм.

Звісно, бажаний костюм хімічного захисту. Якщо його немає, то навіть дощовик, окуляри, ватно-марлева пов'язка, рукавички, бахіли – теж будуть корисними,

– пояснив експерт.

Що робити, коли ви на вулиці

Якщо вас застала атака на відкритій місцевості, в будь-якому разі треба якомога швидше знайти укриття – будь-яке приміщення буде кращим, ніж просто відкрита місцевість. У закритому приміщенні хоча б не потраплятиме аерозоль отруйної речовини.

Якщо ви в автомобілі, то варто з піднятими вікнами, обов'язково без кондиціонера, якомога швидше покинути зону ураження.

Що робити в разі хімічної небезпеки / Інфографіка 24 каналу