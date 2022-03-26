Как распознать химическую атаку и защититься: важные советы кандидата наук Репича

Россия нарушает все правила ведения войны. Поэтому вполне возможно, что враг может применить и химическое оружие.

Защититься от отравляющих веществ можно, если знать некоторые принципы. О них в эфире 24 канала рассказал кандидат химических наук Глеб Репич.

Обратите внимание Исключать это, к сожалению, нельзя, – в МВД высказались о химическом оружии России

Он подчеркнул, самое важное – не пренебрегать тревогами. Ведь самое плохое, что может произойти – это когда химическая атака застала вас на открытой местности. Если ядовитая жидкость попала на человека, то шансов спастись почти не будет.

Как распознать химическую атаку

Сигнал химической атаки похож на сигнал воздушной тревоги, однако имеет короткий и длинный гудок. Надо помнить, когда наносят химический удар, враг об этом не сообщает.

Взрывы

Это могут быть обстрел, авианалет, ракетный удар. Пока военные или ГСЧС поймут, что это была химическая атака, может пройти некоторое время.

Тогда нужно обращать внимание на дополнительные признаки химической атаки, прежде всего, взрывы. Взрывы от химического оружия будут отличаться от обычного обстрела – будут глухие взрывы, которые приводят к минимальным разрушениям, однако разбрызгивают ядовитые вещества. Глеб Репич Кандидат химических наук

Смерть мелких животных

Второй важный фактор – быстрая массовая гибель мелких организмов – птиц, мелких зверей, насекомых. Поскольку они обладают малой массой тела, то погибнут первыми.

Массовые признаки отравления

Следующий фактор – это одновременное массовое проявление признаков отравления нервно-паралитическими веществами у людей:

миоз (сужение зрачков);

подергивание мышц в местах, где капли вещества попали на кожу;

неконтролируемые слезотечение, слюноотделение;

тошнота, рвота;

слабость.

"В тяжелых случаях – потеря сознания, конвульсии, остановка дыхания, смерть. Когда массово начинают появляться такие симптомы – это реальный признак химической атаки", – объяснил химик.

Как распознать химическую атаку и защититься: смотрите видео

Что делать во время химической атаки

Самое важное – не оказаться во время такой атаки на открытой местности, чтобы капли вещества не попали на человека.

Найти укрытие

Если вы услышали сигнал химической атаки или поняли, что это она, нужно найти укрытие – специализированные бомбоубежища или метрополитен, которые будут защищать от воздуха, поступающего извне.

Если такой возможности нет, даже ваша квартира или обычное бомбоубежище могут быть защитой от химического оружия,

– заметил Репич.

Хорошо, если квартира находится на высоком этаже. Ведь нервно-паралитические испарения намного тяжелее воздуха – они будут стелиться у земли.

Герметизация

Далее нужно максимально герметизировать квартиру:

плотно закрыть двери и окна;

заклеить все щели;

закрыть вентиляционные отверстия;

не пользоваться кондиционерами.

Это обезопасит вас от попадания большого количества загрязненного воздуха с улицы.

Собственная дегазация

Если вы вернулись с улицы, ваша одежда и кожа могут быть уже заражены мельчайшими каплями этих веществ – аэрозолем.

Все, что контактировало с окружающей средой, в частности одежду, нужно оставить за пределами квартиры, а самому тщательно вымыть с мылом все участки кожи, контактировавшие с внешней средой. Глеб Репич Кандидат химических наук

Следить за инструкциями официальных органов

Важно включить средства связи и слушать распоряжения ГСЧС о дальнейших действиях. Там будут сообщать, сколько нужно оставаться в укрытиях и информацию об эвакуации.

Что делать во время эвакуации

Если будет вывоз людей из пораженных мест, надо надеть как можно более плотную одежду, которая будет закрывать больше частей кожи.

На лицо в идеале следует поместить противогаз, который оградит органы дыхания от этих веществ. Если его нет – подойдет ватно-марлевая повязка, пропитанная раствором соды. Это немного снизит количество отравленных веществ, которое может попасть в организм.

Конечно, желателен костюм химической защиты. Если его нет, то даже дождевик, очки, ватно-марлевая повязка, перчатки, бахилы – тоже будут полезны,

– объяснил эксперт.

Что делать, когда вы на улице

Если вас застала атака на открытой местности, в любом случае нужно как можно скорее найти укрытие – любое помещение будет лучше, чем просто открытая местность. В закрытое помещение хотя бы не будет попадать аэрозоль ядовитого вещества.

Если вы в автомобиле, то стоит с приподнятыми окнами, обязательно без кондиционера, как можно скорее покинуть зону поражения.

Что делать в случае химической опасности / Инфографика 24 канала