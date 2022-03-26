Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он подчеркнул, что о теоретически возможных химических атаках говорили с первого дня войны.

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Очень надеемся, что этого не будет. Они не могут не понимать, что это будет еще большим ухудшением их жизни и ситуации в России.

Решится ли Россия

Несмотря на то, что последствия для России после такого шага очевидны, трудно понять, что в головах у россиян.

Будут ли они это делать? Это то же самое, что мы будем дискутировать, будет ли ядерный удар. Исключать это, к сожалению, невозможно,

– отметил Денисенко.

Особенность химического оружия

По словам советника, химическая атака не бывает такой, как удары ракет.

"Здесь очень многое зависит от направления ветра, силы этих ударов", – подчеркнул Денисенко.

Есть большая вероятность того, что химическое оружие не сработает так, как могут планировать оккупанты.

Денисенко о возможном применении Россией химического оружия: смотрите видео