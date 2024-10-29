"Доводиться вдаватися до роботи під прикриттям": як Україна отримує зброю від "недружніх" країн

Не уся зброя, яка зараз потрібна Україні, виробляється її союзниками. Саме тому часто доводиться знаходити можливість купувати її і у тих країн, які не готові продавати будь-які військові товари Україні або навіть накладають мораторій на це, співпрацюючи з Росією чи побоюючись її.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" (СТЕ) Олексій Петров. За його словами, однією з найбільших проблем України сьогодні є "снарядний голод" на фронті.

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Як Україна закуповує необхідну зброю

Олексій Петров пояснив, що дефіцит снарядів викликаний зокрема невеликою кількістю країн, які виробляють артилерійські постріли російського стандарту, особливо великого калібру.

За його словами, частина країн взагалі відмовляються офіційно продавати боєприпаси Україні. Через це закупівельникам доводиться "вдаватися до чутливих методів і роботи під прикриттям".

Ми налагодили таємні канали, що включають логістичні маршрути через 2 – 3 інші держави на шляху придбаного товару до України. Тобто країна-виробник може навіть не здогадуватися, хто саме є кінцевим покупцем,

– сказав Олексій Петров.

Він додав, що головним завданням підприємства було саме формування каналів для постачання дефіцитних пострілів. За словами Петрова, до цього долучилися і партнерські спецслужби з країн, які, ймовірно, саме завдяки Україні здобули такий досвід, зважаючи на специфіку російсько-української війни.

Ми змушені налагоджувати винахідливі способи постачання зброї, що “заплутують сліди” покупця. Україна воює симбіозом озброєння радянських часів та європейської техніки, але свою специфіку має і дружня до українців Європа,

– розповів директор "Спецтехноекспорту".

Зазначається, що обсяги продукції європейських виробництв вже зарезервовані практично до 2026 року.