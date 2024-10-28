Про це 24 Каналу розповів ветеран антитерористичної операції Євген Дикий, зауваживши, що саме поява північнокорейських військ на фронті може зрушити цю позицію через збільшення напруги між КНДР та Південною Кореєю. Крім того, Україна може попросити зброю взамін на одну послугу.

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Що може зрушити позицію Південної Кореї

Південна Корея заявила, що вона направить в Україну своїх військових для спілкування з північнокорейськими полоненими. За словами ветерана, вони фактично будуть перекладачами, але не лише. Південна Корея направляє людей в Україну для певної місії.

Зараз Південна Корея готується до можливої війни з КНДР. Кім Чен Ин вже навіть нею погрожував. Тому зараз Південній Кореї важливо отримати доступ до військовополонених з Північної Кореї, щоб дізнатись реальний стан армії майбутнього противника.

Це буде не допомога від Південної Кореї для спілкування нам, а якраз навпаки. Відповідно, ми маємо теж попросити щось у відповідь. Загалом Південна Корея – цей найбільший після США резерв зброї, яка нам критично потрібна,

– наголосив Дикий.

Поки що Південна Корея ні разу не постачала Україні таку зброю, але, за словами ветерана, не через небажання допомогти. Конституція країни має великі обмеження щодо постачання зброї в країни, які воюють.

Водночас саме поява на українському фронті північнокорейської армії – це те, що може зрушити позицію Південної Кореї. Можливо їм доведеться навіть зробити поправку до Конституції або ж знаходити якийсь обхідний шлях. Зараз з'являється "вікно можливостей", ми нарешті можемо їх дотиснути,

– підкреслив Дикий.

Він розповів, що Південна Корея має і танки, і артилерійські системи, і броньовані машини, і, головне – боєприпаси, які критично потрібні Україні.

Зауважте! Військовий експерт Петро Черник також розповів, що Південна Корея також має потрібне Україні далекобійне ракетне озброєння. Крім того, у Південній Кореї є чимало цифрових розробок, які можна було б використати для систем РЕБ та дронів Сил оборони.

Аргументом для надання допомоги мають бути офіційні свідчення та докази того, що війська КНДР воюють в Україні. Однак тут залишається питання, чи будуть вони саме в Україні, адже Росія може їх залучити для боїв у Курській області.

Ветеран додав, що попри це українським дипломатам вже необхідно проводити переговори з Південною Кореєю щодо постачання зброї та наголосити на необхідності пошуку обходу формальних обмежень.

Нагадаймо, що президент Південної Кореї вже заявив, що країна може переглянути політику відмови від прямих поставок летальної зброї у відповідь на можливу участь військ КНДР у війні в Україні.