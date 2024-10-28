Об этом 24 Каналу рассказал ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий, отметив, что именно появление северокорейских войск на фронте может сдвинуть эту позицию из-за увеличения напряжения между КНДР и Южной Кореей. Кроме того, Украина может попросить оружие взамен на одну услугу.

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Что может сдвинуть позицию Южной Кореи

Южная Корея заявила, что она направит в Украину своих военных для общения с северокорейскими пленными. По словам ветерана, они фактически будут переводчиками, но не только. Южная Корея направляет людей в Украину для определенной миссии.

Сейчас Южная Корея готовится к возможной войне с КНДР. Ким Чен Ын уже даже ею угрожал. Поэтому сейчас Южной Корее важно получить доступ к военнопленным из Северной Кореи, чтобы узнать реальное состояние армии будущего противника.

Это будет не помощь от Южной Кореи для общения нам, а как раз наоборот. Соответственно, мы должны тоже попросить что-то в ответ. В общем Южная Корея – этот крупнейший после США резерв оружия, которое нам критически нужно,

– подчеркнул Дикий.

Пока Южная Корея ни разу не поставляла Украине такое оружие, но, по словам ветерана, не из-за нежелания помочь. Конституция страны имеет большие ограничения по поставкам оружия в страны, которые воюют.

В то же время именно появление на украинском фронте северокорейской армии – это то, что может сдвинуть позицию Южной Кореи. Возможно им придется даже сделать поправку в Конституцию или же находить какой-то обходной путь. Сейчас появляется "окно возможностей", мы наконец-то можем их дожать,

– подчеркнул Дикий.

Он рассказал, что Южная Корея имеет и танки, и артиллерийские системы, и бронированные машины, и, главное – боеприпасы, которые критически нужны Украине.

Заметьте! Военный эксперт Петр Черник также рассказал, что Южная Корея также имеет нужное Украине дальнобойное ракетное вооружение. Кроме того, в Южной Корее есть немало цифровых разработок, которые можно было бы использовать для систем РЭБ и дронов Сил обороны.

Аргументом для оказания помощи должны быть официальные свидетельства и доказательства того, что войска КНДР воюют в Украине. Однако здесь остается вопрос, будут ли они именно в Украине, ведь Россия может их привлечь для боев в Курской области.

Ветеран добавил, что несмотря на это украинским дипломатам уже необходимо проводить переговоры с Южной Кореей по поставкам оружия и подчеркнуть необходимость поиска обхода формальных ограничений.

Напомним, что президент Южной Кореи уже заявил, что страна может пересмотреть политику отказа от прямых поставок летального оружия в ответ на возможное участие войск КНДР в войне в Украине.