Размышлениями об этом с 24 Каналом поделился военный эксперт Петр Черник, рассказав, какое именно оружие Южной Кореи пригодилось бы Силам Обороны. Речь также и о цифровых технологиях.

Смотрите также Путин скоро доиграется: что заставит Южную Корею помочь Украине в войне

Чем Южная Корея может помочь Украине

По словам военного эксперта, Южная Корея – большой мировой хаб качественного оружия. Поэтому прежде всего было бы полезно получить дальнобойное ракетное вооружение, о котором Украина так долго просит западных партнеров. Кроме того, это могли бы быть самолеты и артиллерия.

Прежде всего, это тяжелые баллистические и крылатые ракеты, дальностью от 300 до 1500 километров, с боевой частью до 1 тонны. Буквально в июне началось серийное производство самолета KF-21, это аналог F-16. И самое главное, это артиллерия, у них есть установка K-9 под калибр 155 миллиметров, это аналог PZ-2000,

– отметил Черник.

Также военный эксперт добавил, что в Южной Корее есть немало цифровых разработок, которые можно было бы использовать для систем РЭБ и дронов Сил обороны.

Главное, что надо чтобы Украина получила южнокорейское оружие, это политическая воля руководства страны. В то же время именно в Южной Корее одними из первых прокомментировали появление войск КНДР на стороне России.