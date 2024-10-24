Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что заявление президента Южной Кореи было также направлено к диктатору Ким Чен Ыну. Там осознают все риски от появления войск КНДР на войне в Украине. Путин и Ким вполне могут доиграться со своим партнерством.

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Будет ли помощь от Южной Кореи

Как отметил Мусиенко, сейчас Южная Корея тщательно следит за тем, какие выгоды получит Северная Корея от сотрудничества с Россией. Тут речь идет не только о передаче технологий, но и о боеспособности армии Ким Чен Ына.

Я не думаю, что Ким просто хочет помочь Путину, поэтому отправил собственных солдат, чтобы они погибли. Он явно хочет, чтобы подразделения научились воевать. Речь идет о применении дронов, РЭБ и освоении других систем, которые сейчас важны на поле боя,

– сказал Мусиенко.

Если сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет расширяться, то помощь от Южной Кореи пойдет. Там не хотят, чтобы потом армия Кима осуществляла различные провокации на Корейском полуострове.

Важно, что Южная Корея может передать Украине много чего полезного. Они производят различное оружие.

Южной Корее есть чем поделиться. У них хорошая артиллерия; есть снаряды и ракеты; есть оперативно-тактические ракетные комплексы, которые похожи на ATACMS. Они довольно быстро производят и заинтересованы в масштабировании производства,

– отметил Мусиенко.

Напомним, что согласно законодательству Южная Корея не может продавать оружие участникам различных войн и конфликтов. При этом есть информация, что Сеул передает нашему государству снаряды. Но поставки идут через Соединенные Штаты. В общем Южная Корея имеет огромное количество различного оружия. К примеру, у них есть около 3,4 миллиона 105-миллиметровых снарядов.