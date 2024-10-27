В вечернем обращении президент Украины подчеркнул, что Москва в очередной раз доказывает, что не намерена останавливать агрессию. Оккупанты увеличивают оборонное производство путем обхода санкций и берут в сообщники Северную Корею.

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Зеленский требует решительности от союзников

По словам главы государства, уже в ближайшие дни солдаты КНДР могут оказаться на поле боя против Украины. "Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи", – добавил политик.

Зеленский отметил, что отсутствие сильных решений союзников побуждает Путина все больше вкладываться в террор.

Мир может остановить развертывание войны. Абстракций и слов для этого мало – конкретные шаги нужны,

– заявил украинский лидер.

К слову, как пишут СМИ, Россия перебросит 5 тысяч солдат КНДР в Курскую область до 28 октября. Вероятно, это будут военные из элитного подразделения.