Анджея Дуду, который находится с визитом в Южной Корее, журналисты спросили, учитывался ли такой сценарий: если Сеул решит передать оружие Украине, может ли Польша переслать ей оружие, полученное от Южной Кореи для себя.

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Почему Дуда сказал Киеву "нет"

Дуда четко заявил, что такой вариант не рассматривается. Варшава не могла бы передать кому-то оружие, которое недавно закупила на миллиарды злотых из карманов своих налогоплательщиков. "Это оружие предназначено для безопасности и обороны Республики Польша", – подчеркнул президент.

Он признал, что его об этом просили украинские партнеры. Впрочем, Дуда четко ответил, что не может отдавать оружие, купленное на деньги польских граждан.

К слову, Сеул занимается поставкой в Польшу танков нового поколения К2.

Напомним, что на фоне участия военных Северной Кореи в войне на стороне России в Южной Корее не исключают отправку своих специалистов в Украину.