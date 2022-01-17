"Отруту можуть ввести", – українці про міфи та бустерну дозу COVID-вакцини

Більшість опитаних людей через шість місяців після другої дози планують зробити щеплення, однак є й ті, хто не підтримують навіть стандартний курс вакцинації.

Сайт 24 каналу опитав українців та дізнався, як вони ставляться до бустерної дози та чи планують ревакцинуватися.

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Противник COVID-вакцинації, який відмовився називати своє ім’я

Чоловік припускає, що людям замість COVID-вакцини можуть ввести отруту / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ви знаєте, що таке вакцинація? Це вам отруту можуть ввести. Згідно з законом Конституції України, ніхто до тіла мого права немає (торкатися – 24 канал). А вони (мова йде про керівництво держави – 24 канал) закони вводять, що я не можу каву випити,

– бідкався чоловік.

"Вам можуть водичку ввести нешкідливу. Вона нічого не спасе вас, а вам можуть ввести отруту централізовано і вимре населення. Зараз землю всю скупили, зайві люди непотрібні і їх знищать. Країна буде порожня. Це ж там центри ці працюють у всьому світі", – додав він.

Валентина, 75 років, двічі вакцинувалася AstraZeneca-SKBio

6 січня 2022 року Міністерство охорони здоров’я дозволило повнолітнім українцям щепитися бустерною дозою препарату проти коронавірусу. Її вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Оптимальний термін ревакцинації – від шести до дев’яти місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, яким препаратом щепилася людина.

Валентина: "Вирішила ревакцинувати, щоб своїм рідним якісь неприємності не робити" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Буду вакцинуватися бустерною дозою. Сьогодні з’ясувала, де можна зробити щеплення та які документи потрібно з собою брати. Вирішила ревакцинувати, щоб своїм рідним якісь неприємності не робити. Певно, буду робити щеплення Pfizer (препаратом Comirnaty – 24 канал)", – зазначила вона.

Зверніть увагу! У МОЗ нещодавно оновили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19:

перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac/Sinovac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna);

перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna);

перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca);

Такі ж самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Віталій, 17 років, не може отримати дозвіл на вакцинацію

Віталій – неповнолітній. Він хоче зробити щеплення проти коронавірусу, проте йому не дозволяє мати / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Я ще не вакцинувався, оскільки є неповнолітнім. Можна тільки з дозволу батьків, а мати не дозволяє. Вона трошки скептично ставиться до вакцинації, але підтримає мій вибір, якщо я буду повнолітній. Хочу зробити два щеплення, однак втретє (бустерною дозою – 24 канал) навряд буду вакцинуватися. На рік два рази достатньо", – каже він.

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Яна, 25 років, двічі вакцинувалася Comirnaty

Яна радить людям, які бояться вакцинуватися, перевірити, чи присутні в них показання та протипоказання до вакцини / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Планую вакцинуватися (втретє – 24 канал), оскільки ставлюсь до бустерної дози позитивно, як і до будь-якої іншої вакцини. Вже доведено, що препарат має позитивний ефект в Європі, тому чому б і ні. Раджу людям, які бояться вакцинуватися, перевірити, чи присутні в них показання та протипоказання до вакцини. Іноді цей страх небезпідставний", – розмірковує героїня.

Борис, 60 років, двічі вакцинувався AstraZeneca-SKBio

Борис не знав, що в Україні схвалили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"А що вже пропонують робити щеплення бустерною дозою? Я повністю вакцинувався якоюсь корейською вакциною. Не пам’ятаю назву (препарату – 24 канал). Після щеплень почувався дуже добре. У мене є знайомі, які не підтримують вакцинацію. Я їй пояснюю, що це необхідно робити, щоб не захворіти на (коронавірус – 24 канал)", – поділився Борис.

Тетяна, 44 роки, двічі вакцинувалася

Тетяна ще не вирішила, чи вакцинуватиметься втретє проти COVID-19 / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Ще не знаю, чи робитиму третю (бустерну – 24 канал) дозу. Ще не пройшов час, а там має пройти шість місяців (після другої дози – 24 канал), якщо я не помиляюсь. А там побачимо, яка буде ситуація. Після перших двох щеплень я себе почувала більш-менш нормально", – поділився опитуваний.

Серед моїх знайомих є й антивакцинатори, одна це їхнє особисте рішення. Вони піклуються про своє здоров’я, а я про своє. Примусити людину неможливо. Вона має сама знати, що треба (вакцинуватися – 24 канал),

– розмірковує він.

Олександра, 26 років, двічі вакцинувалася Comirnaty

Олександра планує робити бустерну дозу, коли закінчиться термін дії COVID-сертифіката / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Я можу виїхати за кордон тільки, якщо я вакцинувався. Бустерну дозу планую робити, коли закінчиться термін дії цієї вакцини. (Сертифікат – 24 канал) наче дії протягом 275 днів чи навіть менше. А от моя мама боїться вакцинуватися. Я їй поясню, що щепитися треба, щоб хоч якось себе захистити, але вона все одно проти цього та не вірить у вакцинацію. Говорить, що це все фігня", – відрізала вона.

Бустерна доза COVID-вакцини: як отримати та кому потрібна

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати бустерну дозу проти коронавірусу. Необхідно зателефонувати в пункт чи центр масової вакцинації. Записатись на щеплення можна через застосунок Helsi або на сайті електронної системи охорони здоров’я.

Для бустера використовуватимуть мРНК-вакцинам, Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якими препаратами проводили стандартний курс вакцинації. Зокрема, тим людям, які отримали перші дві дози вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендували вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Від початку вакцинальної кампанії бустерну дозу отримали понад 70 тисяч людей / Фото 24 каналу

Водночас за відсутності мРНК-вакцин, бустер можна буде зробити іншою наявною вакциною згідно з дозволеними схемами в України. За даними МОЗ, станом на 14 січня 2022 року від початку вакцинальної кампанії першою дозою щеплені понад 14,9 мільйона людей, двома дозами – більше ніж 14,1 мільйона, додаткову дозу отримали 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей.

Важливі зміни в COVID-сертифікатах:

після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат;

він діятиме 270 діб з дати введення бустера;

з дати введення бустера; згенерувати новий документ можна буде у застосунку "Дія" орієнтовно наприкінці січня 2022 року;

до того часу сертифікат за попередню повну вакцинацію залишатиметься чинним.

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