Добова статистика щеплень

Загалом, за добу 13 січня в Україні 92 835 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу – 45 465 людей.

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Тоді додаткову дозу отримала 551 людина, а бустерну – 14 485 людей.

Загальна статистика вакцинацій

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 941 502 людини, з них:

отримали першу дозу – 14 941 500 людей;

отримали дві дози – 14 197 703 людини;

додаткову дозу – 8 639 людей;

бустерну дозу – 70 663 людей.

Увага! Загалом провели 29 218 505 щеплень усіма дозами. Вже майже 50% українців вакциновані проти коронавірусу.

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,

– запевнили у МОЗ.

Які препарати обирали українці:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 477 480,

Coronavac – 4 839 347,

AstraZeneca – 1 627 697,

Moderna – 1 489 111,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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