Суточная статистика прививок

В общем, за сутки 13 января в Украине 92 835 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую – 45 465 человек.

Внимание Количество COVID-больных в Украине растет: за сутки обнаружили почти 10,5 тысячи инфицированных

Тогда дополнительную дозу получил 551 человек, а бустерную – 14 485 человек.

Общая статистика вакцинаций

С начала вакцинальной кампании привили 14 941 502 человека, из них:

получили первую дозу – 14 941 500 человек;

получили две дозы – 14 197 703 человека;

дополнительную дозу – 8 639 человек;

бустерную дозу – 70 663 человека.

Внимание! Всего провели 29 218 505 прививок всеми дозами. Уже почти 50% украинцев вакцинированы против коронавируса.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,

– заверили в Минздраве.

Какие препараты выбирали украинцы:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 477 480,

Coronavac – 4 839 347,

AstraZeneca – 1 627 697,

Moderna – 1 489 111,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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