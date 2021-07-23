Шахраї у яскравих жилетах: як залишити машину без нелегальних паркувальників й уникнути штрафу

Не для всіх буде новиною те, що паркувальники в яскравих жилетах, яким київські автомобілісти віддають гроші, стоять там і збирають їх абсолютно незаконно. Це настільки масове явище у Києві, що варто ще раз нагадати – не давайте їм гроші.

Столичні парковки – це відповідальність спеціального комунального підприємства "Київтранспарксервіс". Зараз під ним понад тисяча різних майданчиків для паркування у місті.

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Чому не варто нікому платити готівкою

Однак комунальне підприємство самостійно обслуговує не всі парковки. Частину з них здають в оренду бізнесу, а вони вже збирають гроші з водіїв.

Підприємство здає бізнесу ті парковки, які в народі називають "нічним", а офіційно – спеціально обладнаними. Це там, де зазвичай паркан, охорона й платити треба не за годину, а за добу. Здебільшого вони у спальних районах.

Також є так звані паркомісця для денного паркування. Офіційно їх називають відведеними. Як правило, вони помарковані синьою смугою. Їх багато саме в центральних районах міста. От їх комунальне підприємство бізнесу не здає й обслуговує самостійно, а тому й має збирати плату з водіїв.



Комунальне підприємство самостійно обслуговує не всі парковки / Фото "Київтранспарксервісу"

Жодних паркувальників чи охоронців тут не повинно бути, бо комунальне підприємство збирає гроші за парковку винятково у безготівковий спосіб. Паркувальників місто взагалі заборонило ще 4 роки тому. Усі ці "дяді в жилетах" – це просто розвод.

Будь ласка, не сплачуйте готівкою нікому. Взагалі не існує такого методу сплати за паркування. Є безготівковий мобільний додаток "Київ Цифровий", є мобільні банківські додатки Monobank і "Приват24". Можливо сплатити через термінал iPay,

– розповів начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін.

І все. Більше жодного варіанту, жодної готівки, жодному "дяді". Втім, вони продовжують "стригти" водіїв, а з ними й місто.

"Чоловіки у жилетах" на вулицях постійно

У Києві на вулиці Саксаганського завжди щільний трафік і припаркуватися вдень – ще той виклик. Це знають не тільки водії, але й "чоловіки у жилетах". Вони тут як на роботі – з 9:00 до 18:00 і в пекуче сонце, і в дощ. Їм увесь час передають гроші. Не можна готівкою, кажете? Точно?



"Чоловіки у жилетах" збирають гроші у водіїв / Скриншот з відео Bihus.Info

Чому платити готівкою ризиковано

Платити готівкою ще й ризиковано. Про те, що ви заплатили, знає тільки паркувальник. Місто нічого не отримує, а отже вас можуть оштрафувати. Це зробить інспектор з паркування. Однак не варто плутати його з неофіційними паркувальниками – інспектори штрафують, а не паркують.

За словами інспектора з паркування, те, що людина заплатила готівкою, не звільняє її від відповідальності, тому її все одно можуть оштрафувати.

Зараз стягнення складає двадцятикратну вартість години паркування – 700 гривень штрафу. Тому не потрібно сплачувати готівкою жодним людям.



Платити готівкою за паркування ризиковано / Фото "Київтранспарксервісу"

Як платити за паркування у додатку

У застосунку "Київ Цифровий" обираєте опцію "Погодинне паркування". Потім вводите номер свого авто, обираєте парковку і все – старт. Система автоматично починає відлік часу.

Вкінці просто потрібно натиснути "Завершити паркування" і програма зніме гроші з вашої картки, яка прив'язана до застосунку.



Оплатити паркування дуже просто / Скриншот з відео Bihus.Info

Наш досвід свідчить, що нахабного вимагання чи шантажування немає. Незаконні паркувальники справді є. Так, вони беруть готівку. Однак це тільки ваш вибір, чи платити їм гроші.

Скільки виявили порушників

Якщо у вас вимагають гроші або ви бачите незаконного паркувальника – кличе поліцію чи дзвоніть за гарячим номером комунального підприємства: 0-800-300-516.

У 2020 році "Київтранспарксервіс" направив у поліцію аж 20 повідомлень про зафіксовані ним порушення. У 2021 році вони стали злішими, але зовсім трохи. Впродовж 6 місяців – 35 скарг.

Хто отримує гроші за паркування

Комунальне підприємство недозбирує гроші в бюджет, бо офіційно відмовилось від паркувальників ще 4 роки тому. Однак вони тут все одно є. Тільки тепер незаконно. Вони беруть гроші, але віддають їх не місту, а комусь, хто їм сказав там бути. Цікаво, кому?

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Ми запитали про це у чиновників. Вони кажуть, що це якісь загадкові треті особи, які працюють за кримінальною схемою. Однак і статистика заяв від комунального підприємства, і млявість поліцейських, які щодня їздять повз незаконних паркувальників, натякають, що всім так зручно й вигідно.

Одна зі схем – "нічні парковки"

Є ще спеціально облаштовані майданчики – "нічні парковки". Здебільшого, там є охорона, паркан. Комунальне підприємство напряму їх не обслуговує, а віддає в оренду бізнесу. "Чорних паркувальників" немає, але є своя схема – "місця привиди".



"Нічні парковки" комунальне підприємство напряму не обслуговує / Скриншот з відео Bihus.Info

Як працює схема

Наприклад, на майданчику офіційно зареєстровано 20 паркомісць. Однак місцеві кажуть, що паркується значно більше. У результаті гроші до бюджету надходять тільки за ті 20 місць, які офіційно оформлені, а решта – в кишеню "приватнику".

Чим більше неоформених місць, тим вища сума грошей надходить у кишеню підприємців повз бюджет.

У 2021 році усі "нічні парковки" відправили на ревізію. У Київраді підготували проєкт рішення, яким хочуть збільшити кількість паркомісць. Точніше, навіть не збільшити, а просто вивести їх із тіні. Згідно з проєктом, кількість місць на "нічних парковках" хочуть збільшити у 1,5 раза – з 37 773 до 60 159.

Як це вплине на бюджет міста

За даними комунального підприємства, яке контролює і "нічні", і "денні" парковки у Києві, у 2019 році за ці послуги отримали 83,3 мільйона гривень, а в 2020 році – 94,3 мільйона гривень.



Усі "нічні парковки" відправили на ревізію / Фото "Київтранспарксервісу"

Однак результат міг би бути значно більшим, якби ви не мовчали, що під вікнами не мініпарковка, а цілий паркінг-центр з "лівими" місцями, або хоча б просто не платили неофіційним паркувальникам.