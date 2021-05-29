Що цікаво, під час розслідування журналісти нарахували більше різновидів "розводів" для тих, хто продає онлайн, ніж для покупців. Іронічно, адже продавець гроші не платить, а має їх отримати. Виявляється, щодо них також винайшли способи шахрайства.

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Схема 1 – Підробка під "безпечну покупку"

Платформи онлайн-шопінгу, щоб захистити покупців, створюють спеціальну послугу, резервують суму покупки на карті покупця, але остаточно списують гроші тільки після того, як він отримав і погодився забрати товар. Так платіж стає безпечним. В OLX ця послуга називається "OLX Доставка".

Однак те, що створене для захисту покупців – використовують шахраї. Вони створюють підробки під сервіси безпечних платежів, а далі в кілька кроків виманюють інформацію про картку продавця і знімають гроші. Це називається "фішинг" і воно працює, адже шахрай поводиться максимально органічно, наче справжній покупець.

Коли відповідний покупець надсилає посилання на сторінку "сервісу безпечного платежу", насправді – це шахрайський клон, який просто нагадує сайт, якому довіряють, шахраям вдається виманити у продавця детальні дані його картки. Для тих, хто сумнівається, заздалегідь готують фотошоп, що на OLX продавцю потрібно підтверджувати картку і вводити всі ці дані.

Як уникнути схеми

Не варто переходити на жодні посилання в месенджерах, необхідно спілкуватись на оригінальному сервісі покупок. Керівник відділу бізнес-аналітики OLX Віктор Нобіуз розповів, що шахрай-продавець намагатиметься надіслати посилання на "OLX Доставку". Він пояснив, що все виключно працює на платформі, не існує ніяких посилань, які мають надсилати треті особи.

Якщо спілкування таки відбувається в месенджері, варто перевіряти адреси сайтів та посилання, на які вам кидають. Зазвичай вони лише схожі на справжні: мають якісь приписи, іноземні домени, заміни частини літер цифрами тощо.

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Окрім того, не має бути ніяких збоїв чи помилок, при яких в умовній "OLX-доставці" продавцю потрібно самому "натискати кнопку", щоб повертати гроші. Якщо покупець не забрав товар, гроші йому повертає сам OLX, тому не треба звертати увагу на нервування шахрая.

Схема 2 – Фотошоп чеку про оплату і фейковий оператор

Шахрай під виглядом покупця може запитати лише номер картки, без секретного CVV, і сказати, що надіслав гроші через iBox. На картці грошей нема, але він надішле фото чеку і запевнить, що "просто гроші ще не дійшли".



Шахрай може сказати, що надіслав гроші через iBox / Скриншот з відео Bihus.Info

У техпідтримці оператор cкаже, що платіж є, з ним все добре, просто гроші будуть на картці тільки після опівночі. Це вже може переконати, адже дзвінок був за номером на чеку. Проте чек – підробка, а оператор – з команди шахраїв. Водночас номер iBox – не номер iBox.

Не варто довіряти операторам, якщо їхні контакти на чужих квитанція, контакти сервісів варто шукати на оригінальних сайтах.

Схема 3 – Підміна товару на пошті

Оплата товару після отримання – це нормально. Проте це працює, якщо покупець не шахрай, а якщо йому вдасться підмінити товар на дуже схожий, але в рази дешевший, поки він оглядає товар на пошті – гроші пропадуть.

Вберегтися від подібної схеми майже неможливо. Хіба що самі поштові сервіси пропонують застрахувати товар, якщо він дорогий. Ще можна зафільмувати процес пакування посилки у відділенні пошти перед відправленням, аби було видно:

товар і його стан;

працівника, який обслуговував.

Та ж історія з отриманням товару назад – це не вбереже від шахраїв, але, принаймні, зафіксує факт підміни і будуть докази.

"Для того, щоб захиститися, треба вказувати чесну оцінкову вартість і з оператором записати серійний номер або щось, що може ідентифікувати пристрій", – сказала директорка з управління репутацією "Нової пошти" Олена Плахова.

Схема 4 – Крадуть передоплату

Проте шахраї на OLX розводять не лише продавців, а й покупців. Найбільш очевидне, що може статися – товар буде не зовсім таким, як на фото. І тут, очевидно, захищає накладний платіж, оплата на пошті після отримання.



Перед передоплатою варто перевірити продавця / Фото Unsplash

Але деякі продавці вимагають передоплату. Тоді доведеться вивчати продавця. Якщо це невідомий магазин, який просто розмістив оголошення на OLX, а передоплата значна, то, ймовірно, краще з цим не "зв'язуватись".

Що робити, щоб уникнути схеми

Насамперед можна ввести в Google назву магазину, номери його телефонів тощо. В мережі існує багато спільнот, у яких розповідають про шахраїв. Можна перевірити номер телефону магазину через сервіси, які показують те, як абонента підписано у контактних книжках інших людей, іноді підписи – доволі "красномовні".

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Проте виявити нове шахрайство можна за однотипністю відгуків на сайті магазину: однакові імена їх авторів на сторінках різних товарів або відсутність фізичного магазину за адресою, вказаної на його сторінці.

Схема 5 – Підробка під "безпечний платіж"

Схема з виманюванням даних банківської картки так само працює і для покупців. Просто шахраї обирають покупців рідше. Це має приблизно такий вигляд: людина знаходить оголошення, їй подобається товар, зв'язується з продавцем, отримує додаткові фото, а згодом отримує у месенджері посилання на безпечний платіж.

Скажуть платити, мовляв, гроші зарезервуються, але знімуться лише тоді, коли заберуть товар на пошті. Проте посилання – лише візуальна копія справжнього сайту, створена шахраями. Ввести дані картки – означає прощатися з грошима. Товар вже не відправлять.

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Поради тут ті самі, що й для продавця – не переходити спілкуватись про товар в месенджери, спілкуйтесь в чаті торгового сервісу. Перейшли в месенджери – не переходити за посиланнями для оплати.

Буде посилання у месенджері або напряму, тобто він скаже: "Ось, платіть за цим посиланням". Або подібний лінк надійде поштою чи СМС, оскільки шахрай вже знає ваш номер телефону, спілкуючись у месенджері. За жодним із цих посилань не можна платити. Це – 100% шахрайство,

– пояснив керівник відділу бізнес-аналітики OLX Віктор Нобіуз.

Він також зазначив, що часто телефонне шахрайство є частиною фішинг-схеми, коли шахрай телефонує жертві, представляється працівником банку, наприклад, вказує, що транзакція за карткою ненадійна або підозріла. За словами Нобіуза, шахрай під виглядом працівника банку може просити назвати усі дані картки, щоб нібито зміг підтвердити цю транзакцію.

"Навіть працівники банку не мають знати вашого CVV-коду зі зворотної сторони картки", – зауважив представник OLX Віктор Нобіуз.