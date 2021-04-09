У пошуках легкого та швидкого заробітку часто можна натрапити на шахрайські схеми та фінансові піраміди. Однією з компаній, яка обіцяє багате життя та високий прибуток, є Qubittech.

Ця піраміда виникла за кордоном, але з 2002 року вона діє й в Україні та набирає тут щоразу більше обертів. Про Qubittech знімають та оприлюднюють ролики не лише організатори, а й вкладники.

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Якщо у людини є 100 доларів, техніка та бажання легко заробити, то вона є тією особою, для якої ці ролики поширюють. Однак у внутрішньому чаті інвесторів пишуть, що в Qubittech вже є проблеми з виплатами.

Приведи друга – отримай бонус

Як й інші піраміди, Qubittech тримається на схемі "підстав (приведи) друга – отримай бонус". Чим більше нових людей вкладуть гроші, тим довше попередні інвестори отримуватимуть відсотки.

Тож поточні проблеми тих, хто вже вклався, ще якийсь час можуть закривати за гроші наступних інвесторів. Однак це означає, що коли вже розвалиться, значно більше людей "влетять на гроші".

До честі декого з адептів Qubittech, вони прямо називають цей проєкт пірамідою, але все одно ці ролики переконують вкладати гроші. Мовляв, якийсь час людям ще точно платитимуть.

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Як з усіма пірамідами, насправді ніхто не знає наперед, скільки часу там вдасться протриматися. Можливо, все вже сиплеться.

Що відомо про організаторів

Організатори свій проєкт пірамідою не називають. Вони навіть заморочились із цілою легендою заради того, щоб залучити якомога більше людей та показати, які вони солідні та надійні. У них начебто дуже солідні партнери й взагалі страховка інвестицій клієнтів на 100 мільйонів доларів.



Інвестиції вкладників обіцяють застрахувати / Фото Unsplash

Уся ця легенда ґрунтується на брехні – ми перевірили. З легенди й почнемо.

Чому Qubittech – піраміда

Qubittech пройшла аудит однієї з найбільших у світі аудиторських компаній – Ernst & Young. Про це пишуть представники піраміди на своєму сайті та розповідають у промороликах. Вони навіть якийсь договір на аудит підкладають.

Цей крок був необхідним для надання клієнтам Qubittech міцного підґрунтя для інвестиційної діяльності,

– мовиться на їхньому сайті.

Найбільше від цього повідомлення очманіли в Ernst & Young, бо ніякого аудиту вони не проводили. На сайті піраміди є фейковий документ, який начебто підписав Радек Пав – партнер у відділі аудиту Ernst & Young у Празі.

Зверніть увагу! Радек Пав у відповідь на запит Bihus.Info повідомив, що Qubittech не є клієнтом ні Ernst & Young, ні будь-якої іншої їхньої організації у всьому світі. За словами Пава, компанія Qubittec, яка зареєстрована в Естонії, зловживає їхнім ім'ям.

Однак схема розрахована на те, що клієнт навряд чи піде перевіряти справжність аудиту.

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Цю історію вони придумали, щоб легалізувати іншу складову легенди. Мовиться про те, що начебто завдяки договору на аудит Qubittech змогла застрахувати інвестиції вкладників на 100 мільйонів доларів.

Однак ви вже знаєте, що ніякого аудиту та договору щодо цього не було. Саме тому історія зі страхуванням інвестицій є також вигадкою. Окрім цього, уся система працює так, що клієнту особливо й не буде в кого запитати про страховку та повернення грошей.



Клієнт не зможе повернути владення / Фото Unsplash

Як заохочують вкладників

Одним з елементів легенди, який має переконати вкладників повірити Qubittech, є те, що вони мають офіси ледь не по всій земній кулі й ні від кого не ховаються. Один з таких офісів має бути в Києві, однак адреса виявилась неактуальною, а справжньої просто немає.

Ще одним фейком компанії є те, що один з її представників Грег Лаймон начебто використовує технології, як у британської компанії Toridion. Однак там ще у 2008 році спростували будь-який зв'язок з Qubittech.

Якою Qubittech є насправді

Це сайт, на якому вам пропонують зареєструватися і закинути туди гроші, обіцяючи виплачувати немалі відсотки. На їхньому сайті ніде не вказано, що це за компанія. Якщо людина запитує, де беруться гроші та як можна заробляти, то її спрямовують на старий сайт, який не працює.

Клієнтам пропонують вкласти від 100 до 100 000 доларів. Однак внесену суму повернути собі вже не можна. Компанія обіцяє віддавати відсотки – приблизно 25% на місяць, але сукупно максимум 250%. Також там гарантують додатковий заробіток за нових клієнтів, яких вкладник втягне в піраміду.

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Вкладники вже почали скаржитись

Якщо клієнта раптом не переконали ні підробні документи на сайті проєкту, ні зникнення Qubittech з київського офісу й ви ще думаєте, що встигнете заробити гроші, то варто подивитись на листування інвесторів у телеграмі.

Судячи з повідомлень, останнім часом у декого, хто інвестував в Qubittech, з'явилися проблеми.

Компанія змінила назву

Поки ми готували це розслідування, такий надійний і стійкий проєкт Qubittech замінив назву на Qubit Life, а також сайт. Вони назвали це бренд-трансформацією.

Коли сума заведених коштів вже стає меншою ніж виплати згідно зі зобов'язаннями, які вони на себе взяли, починаються затримки виплат, ребрендинг сайту – це все підготовка до логічного завершення цієї всієї організації,

– розповів співробітник СБУ Дмитро.

Про те, що насправді це не ребрендинг, а маскування проблем, кажуть навіть в СБУ.

Влада вже звернула увагу на піраміду

Ця піраміда настільки типова, що її вже помітила влада. Наприклад, у Нацкомісії з регулювання цінних паперів та фінансових послуг прямо заявили, що Qubittech має всі підстави називатись пірамідою.

"Qubittech – це компанія, яка має ознаки класичної фінансової піраміди. Вона залучає гроші від клієнтів та віддає іншим вкладникам гроші, які вони отримують від додаткових клієнтів", – зазначив директор департаменту Нацкомісії Іраклій Барамія.

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У січні Нацкомісія подала звіт за останній квартал 2020 року, в якому мовиться про десятки проєктів, які можуть залишити клієнтів без грошей. Серед них і Qubittech.

Ми ідентифікували десь близько 60 компаній. Ще в проєкті у нас десь 15 – 20 таких компаній, які будуть оприлюднені протягом найближчого кварталу,

– розповів Іраклій Барамія.

Зверніть увагу! Якщо ви вклали гроші в цей проєкт і у вас з'явилися проблеми – можна зателефонувати за номером: 099 558-70-16.

Про Qubittech попереджають за кордоном

Про Qubittech знають і за кордоном. Нацкомісія з цінних паперів Іспанії також попереджає своїх громадян, що від цієї компанії треба триматися якомога далі. Водночас Нацкомісія для компаній і бірж Італії зупинила діяльність Qubittech в країні.



Клієнтів застерігають не вкладати гроші / Фото Unsplash

Про цю "успішну" інвесткомпанію, як про аферу, писали й на сайті Ponzipedia. Це своєрідна енциклопедія шахрайств, у якій можна знайти інформацію про різноманітні фінансові компанії.

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У Казахстані співробітниці Qubittech, яка 25 років працює в мережевому маркетингу, висували звинувачення у шахрайстві. Мовиться про незаконний збір майже 7 мільйонів доларів від інвесторів.

Зважаючи на це, Qubittech – це мікс із розумних слів від авторів підроблених документів, електронний гаманець, доступ до якого вимикається у будь-який момент.