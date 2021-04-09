В поисках легкого и быстрого заработка часто можно встретить мошеннические схемы и финансовые пирамиды. Одной из компаний, которая обещает богатую жизнь и высокую прибыль, является Qubittech.

Эта пирамида возникла за рубежом, но с 2002 года она действует и в Украине и набирает здесь каждый раз больше оборотов. О Qubittech снимают и публикуют ролики не только организаторы, но и вкладчики.

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Если у человека есть 100 долларов, техника и желание легко заработать, то он является тем лицом, для которого эти ролики распространяют. Однако во внутреннем чате инвесторов пишут, что у Qubittech уже есть проблемы с выплатами.

Приведи друга – получи бонус

Как и другие пирамиды, Qubittech держится на схеме "подставь (приведи) друга – получи бонус". Чем больше новых людей вложат деньги, тем дольше предыдущие инвесторы будут получать проценты.

Поэтому текущие проблемы тех, кто уже вложился, еще какое-то время могут закрывать за деньги следующих инвесторов. Однако это означает, что когда уже развалится, значительно больше людей "влетят на деньги".

К чести некоторых из адептов Qubittech, они прямо называют этот проект пирамидой, но все равно эти ролики убеждают вкладывать деньги. Якобы какое-то время людям еще точно будут платить.

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Как со всеми пирамидами, на самом деле никто не знает наперед, сколько времени там удастся продержаться. Возможно, все уже сыплется.

Что известно об организаторах

Организаторы свой проект пирамидой не называют. Они даже заморочились с целой легендой ради того, чтобы привлечь как можно больше людей и показать, какие они солидные и надежные. У них вроде бы очень солидные партнеры и вообще страховка инвестиций клиентов на 100 миллионов долларов.



Инвестиции вкладчиков обещают застраховать / Фото Unsplash

Вся эта легенда основывается на лжи – мы проверили. С легенды и начнем.

Почему Qubittech – пирамида

Qubittech прошла аудит одной из крупнейших в мире аудиторских компаний – Ernst & Young. Об этом пишут представители пирамиды на своем сайте и рассказывают в промороликах. Они даже какой-то договор на аудит подкладывают.

Этот шаг был необходим для предоставления клиентам Qubittech прочной основы для инвестиционной деятельности,

– говорится на их сайте.

Больше всего от этого сообщения обалдели в Ernst & Young, потому что никакого аудита они не проводили. На сайте пирамиды есть фейковый документ, который якобы подписал Радек Пав – партнер в отделе аудита Ernst & Young в Праге.

Обратите внимание! Радек Пав в ответ на запрос Bihus.Info сообщил, что Qubittech не являетесь клиентом ни Ernst & Young, ни любой другой их организации во всем мире. По словам Пава, компания Qubittec, которая зарегистрирована в Эстонии, злоупотребляет их именем.

Однако схема рассчитана на то, что клиент вряд ли пойдет проверять подлинность аудита.

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Эту историю они придумали, чтобы легализовать другую составляющую легенды. Говорится о том, что якобы благодаря договору на аудит Qubittech смогла застраховать инвестиции вкладчиков на 100 миллионов долларов.

Однако вы уже знаете, что никакого аудита и договора на этот счет не было. Именно поэтому история со страхованием инвестиций является также выдумкой. Кроме этого, вся система работает так, что клиенту особо и не будет у кого спросить о страховке и возврате денег.



Клиент не сможет вернуть власть / Фото Unsplash

Как поощряют вкладчиков

Одним из элементов легенды, который должен убедить вкладчиков поверить Qubittech, является то, что они имеют офисы чуть ли не по всему земному шару и ни от кого не прячутся. Один из таких офисов должен быть в Киеве, однако адрес оказался неактуальным, а настоящего просто нет.

Еще один фейк компании – то, что один из ее представителей Грег Лаймон вроде бы использует технологии, как у британской компании Toridion. Однако там еще в 2008 году опровергли какую-либо связь с Qubittech.

Какая Qubittech на самом деле

Это сайт, на котором вам предлагают зарегистрироваться и забросить туда деньги, обещая выплачивать немалые проценты. На их сайте нигде не указано, что это за компания. Если человек спрашивает, где берутся деньги и как можно зарабатывать, то его направляют на старый сайт, который не работает.

Клиентам предлагают вложить от 100 до 100 000 долларов. Однако внесенную сумму вернуть себе уже нельзя. Компания обещает отдавать проценты – примерно 25% в месяц, но совокупно максимум 250%. Также там гарантируют дополнительный заработок за новых клиентов, которых вкладчик втянет в пирамиду.

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Вкладчики уже начали жаловаться

Если клиента вдруг не убедили ни поддельные документы на сайте проекта, ни исчезновения Qubittech из киевского офиса и вы еще думаете, что успеете заработать деньги, то стоит посмотреть на переписку инвесторов в телеграм.

Судя по сообщениям, в последнее время у некоторых, кто инвестировал в Qubittech, появились проблемы.

Компания сменила название

Пока мы готовили это расследование, такой надежный и устойчивый проект Qubittech изменил название на Qubit Life, а также сайт. Они назвали это бренд-трансформацией.

Когда сумма заведенных средств уже становится меньше чем выплаты согласно обязательствам, которые они на себя взяли, начинаются задержки по выплатам, ребрендинг сайта – это все подготовка к логическому завершению всей этой организации,

– рассказал сотрудник СБУ Дмитрий.

О том, что на самом деле это не ребрендинг, а маскировка проблем, говорят даже в СБУ.

Власти уже обратили внимание на пирамиду

Эта пирамида настолько типична, что ее уже заметила власть. Например, в Нацкомиссии по регулированию ценных бумаг и финансовых услуг прямо заявили, что Qubittech имеет все основания называться пирамидой.

"Qubittech – это компания, которая имеет признаки классической финансовой пирамиды. Она привлекает деньги от клиентов и отдает другим вкладчикам деньги, которые они получают от дополнительных клиентов", – отметил директор департамента Нацкомиссии Ираклий Барамия.

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В январе Нацкомиссия подала отчет за последний квартал 2020 года, в котором говорится о десятках проектов, которые могут оставить клиентов без денег. Среди них и Qubittech.

Мы идентифицировали около 60 компаний. Еще в проекте у нас где-то 15 – 20 таких компаний, которые будут обнародованы в течение ближайшего квартала,

– рассказал Ираклий Барамия.

Обратите внимание! Если вы вложили деньги в этот проект и у вас появились проблемы – можно позвонить по телефону: 099 558-70-16.

О Qubittech предупреждают за рубежом

О Qubittech знают и за рубежом. Нацкомиссия по ценным бумагам Испании также предупреждает своих граждан, что от этой компании надо держаться как можно дальше. В то же время Нацкомиссия для компаний и бирж Италии остановила деятельность Qubittech в стране.



Клиентов предостерегают не вкладывать деньги / Фото Unsplash

Об этой "успешной" инвесткомпании, как об афере, писали и на сайте Ponzipedia. Это своеобразная энциклопедия мошенничеств, в которой можно найти информацию о различных финансовых компаниях.

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В Казахстане сотруднице Qubittech, которая 25 лет работает в сетевом маркетинге, предъявляли обвинения в мошенничестве. Речь идет о незаконном сборе почти 7 миллионов долларов от инвесторов.

Несмотря на это, Qubittech – это микс из умных слов от авторов поддельных документов, электронный кошелек, доступ к которому выключается в любой момент.