"Ви виграли приз – 300 тисяч! Гроші вже готові, залишився один крок!" – саме таким повідомленням аферисти обманюють українців. Зазвичай викликати довіру в шахраїв виходить у людей старшого віку.

Своїх псевдопереможців організатори зазвичай знаходять по телефону. Інколи навіть не смс, а дзвінком у квартиру на стаціонарний. Вдома вдень у квартирах, як правило, і є цільова аудиторія цих "стартаперів".

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Є група компаній, які маркують себе кількома назвами: "Родинний клуб", "Імідж клуб", "Пошторг", Prizeme. Аналоги товарів, які вони продають, коштують в магазинах у 6 разів дешевше.

Як працює афера

Людям приходить повідомлення начебто з банку про закінчення терміну зберігання 380 тисяч гривень на рахунку переможця. Їх можна забрати лише протягом 48 годин.

Аферисти запитують, чи було б людині зручно забрати свій "виграш" у цей термін. Коли людина погоджується, зловмисник повідомляє "Ваше рішення буде негайно повідомлено в банк, для комп'ютерної реєстрації вашої відповіді – зробіть замовлення товарів".

Тільки оплачене замовлення гарантує виплату. Щоб отримати приз, пропонують на вибір купити щось для гігієни, прання чи дому. Вартість одразу не кажуть. Вже коли напрямок обрали, виявляється, що 1 комплект коштує 600 гривень.

За посилку треба заплатити на пошті. Невеликий пакунок, обмотаний червоною стрічкою "Імідж клуб". Це одна із низки контор, котрі працюють за однаковою схемою.



Товари, куплені в компанії "Імідж клуб" / Скриншот з відео Bihus.Info

В коробці – купа різнокольорових папірців з приголомшливими сумами, де написано, що виграли саме ви. Однак потрібно без кінця купувати різні пральні засоби в обмін на обіцянки виплатити вам призові кошти.

Скільки насправді можна купити на 600 гривень

Найбільша пляшечка – гель для прання. Точно таку ж продають в інтернеті за 60 гривень. Це якесь власне виробництво псевдопризовиків. В магазинах за 60 гривень є чимало гелів для прання, з нормальною датою, бо дата виготовлення – 24.28.1220.



Гель для прання датований 1220 роком / Скриншот з відео Bihus.Info

Кондиціонер для білизни SNOW – 21 гривня 60 копійок. Плямовивідник "Персоль" коштує взагалі 8,68 гривні. Останнє найменування – антисептичний гель. Він коштує приблизно 10 гривень.

Загалом ринкова вартість усіх товарів – 100 гривень, а у аферистів – 600 гривень. Тобто хтось "наварився" у 6 разів. Є ті, хто продовжував купувати, аж поки не виклав десятки тисяч гривень. Зазвичай, із пенсії.

Жертви афери

Наприклад мама Сергія Примаченко повелась на "магазини призів". Вона активно ходила на пошту за посилками і сподівалась отримати приз. Вона вірила безкінечному потоку папірців про виграш, тож замовила пакунків загалом на 10 тисяч гривень, аби отримати приз.

Водночас Арнольд Філіпчук навіть судився з "магазином призів". Після кількох раундів псевдоперемог в акціях, він навіть домігся підписання якогось договору на виплату 400 тисяч протягом 5 днів. Однак нічого так і не отримав.

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Спершу Філіпчук виграв суд, а в апеляції програв. Суд написав, що переможцем цей поштовий магазин називає всіх одержувачів своїх рекламних листівок.

Цей "титул" дає лише право далі купувати в них товар і що навіть укладений договір має лише інформативний характер. Тобто людей можуть разів назвати переможцем, але ніхто не зобов'язаний платити грошовий приз.

Розіслані листівки – просто папірці без юридичної сили

У листівках хочеться зупинитись детальніше. В них все просто кричить про обман. "Терміново, призові кошти вже готові до виплати вам", "Ви вже за крок до одержання тисяч гривень!".

Важливі надписи на листівках друкують надзвичайно дрібно / Скриншот з відео Bihus.Info

Бланк бронювання коштів. Протокол голосування призової комісії. Або навіть "Висновок юридичного департаменту". Деколи навіть підписи й печатки є.

Кому належить підпис і печатка

На печатках зазначена пані Людмила Янченко, голова комісії з вручення призів. На сайті організації замість фото Янченко, розміщена румунська фотомодель і її зображення продаються на стокових ресурсах.

Янченко Людмила Сергіївна в Україні одна, мешкає в Києві. Однак вона запевняє, що головою комісії з вручення призів ніколи не працювала. Так що її ім'я на папірцях – суцільний блеф.

На фото директорки фінансового департаменту Олени Ткаченко – знову вкладене зображення з інтернету.



На сайті розміщені лише фейкові фото працівників / Скриншот з відео Bihus.Info

Хто така "Янченко"

Журналісти вчиталися у дрібнесенький напис на листівці про виграш. Він не просто дрібнесенький, а ще й перекритий іншим. Якщо уважно придивитись, там є зноска.

Тут написано, що Людмила Янченко – саме таке ім'я може бути у штатного працівника компанії, у разі відкриття відповідної посади у штатному розкладі. Виходить, навіть посади такої в них нема.

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Призи обіцяють люди, які ховаються за краденими аватарками і вигаданими посадами. Тож краще, що можна зробити – ігнорувати на старті і нічого не купувати. На офіційному сайті цих магазинів немає ані адреси, ані юридичних даних компанії. Це ще 1 тривожний дзвіночок.

Інформація про справжню власницю

Журналісти також вивчили етикетки виробників. Подивились, кому належать знаки товарів "Пошторг", "Імідж клуб", "Родинний клуб" і Prizeme. Правила їхніх акцій – по телефону ніхто не розповідає і в посилку не кладе, вони доступні лише на сайті. Якби пенсіонери мали змогу їх прочитати, то навряд велися б на це.

Правила всіх цих магазинів затверджені непримітною ТОВ "Мейл сервіс". Її власниця – Людмила Уфінцева.

В офіційних правилах вказується, що переможцем є той, хто отримує саме повідомлення. Головний переможець, це той, хто саме вже потім в розіграші оплаченими посилками виграв,

– пояснила Людмила Уфінцева по телефону.

Власник товарних знаків – інша ТОВ. Засновники: Андрій Карповець та Ігор Букур. Вони ж – засновники виробника товарів, які продають "псевдопризовики". Юридичні особи, задіяні в цьому бізнесі, періодично змінюються. Їхні засновники теж.



Засновники ТОВ "Сімпатік груп" / Графіка Bihus.Info

Магазини люблять їздити з камерами до пенсіонерів

Журналісти навмання перевірили і справді знайшли людину, яка отримала свій приз – Ольга з Тернопільщини. Щоправда, тільки після того, як роками віддавала пенсію за дорогі товари для дому.

Телефоном вона розповіла, що замовляла посилки впродовж 7 років перш ніж таки отримала приз, який начебто виграла одразу ж. Жінка "виграла" 64 тисячі гривень. Однак, за її словами, протягом 7 років вона здійснювала по 6 замовлень на суму 400, 500 або 800 гривень.



Людмила Уфінцева – власниця ТОВ "Мейл сервіс" / Фото з фейсбуку Людмили Уфінцевої

Не треба бути математиком, щоб прикинути: жінка витратила на товар більше, ніж їх заплатили. Однак добре, що взагалі заплатили, адже переможцями організатори називають усіх, а призи дарують – одиницям.

Варто навчитись читати зноски дрібним шрифтом – там найцікавіше. Шукати детальні правила акцій на сайтах, перш ніж брати в них участь, а ще дивитися вартість аналогів продукції.