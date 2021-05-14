"Вы выиграли приз – 300 тысяч! Деньги уже готовы, остался один шаг!" – именно таким сообщением аферисты обманывают украинцев. Обычно вызвать доверие у мошенников выходит у людей старшего возраста.

Своих псевдопобедителей организаторы обычно находят по телефону. Иногда даже не смс, а звонком в квартиру на стационарный. Дома днем ​​в квартирах, как правило, и есть целевая аудитория этих "стартаперов".

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Есть группа компаний, которые маркируют себя несколькими названиями: "Семейный клуб", "Имидж клуб", "Пошторг", Prizeme. Аналоги товаров, которые они продают, стоят в магазинах в 6 раз дешевле.

Как работает афера

Людям приходит сообщение якобы из банка об окончании срока хранения 380 тысяч гривен на счету победителя. Их можно забрать только в течение 48 часов.

Аферисты спрашивают, было бы человеку удобно забрать свой "выигрыш" в этот срок. Когда человек соглашается, злоумышленник сообщает "Ваше решение будет немедленно сообщено в банк, для компьютерной регистрации вашего ответа – сделайте заказ товаров".

Только оплаченный заказ гарантирует выплату. Чтобы получить приз, предлагают на выбор купить что-то для гигиены, стирки или дома. Стоимость сразу не говорят. Уже когда направление выбрали, оказывается, что 1 комплект стоит 600 гривен.

За посылку нужно заплатить на почте. Небольшой пакет, обмотанный красной лентой "Имидж клуб". Это одна из ряда контор, которые работают по одинаковой схеме.



Товары, купленные в компании "Имидж клуб" / Скриншот с видео Bihus.Info

В коробке – куча разноцветных бумажек с потрясающими суммами, где написано, что выиграли именно вы. Однако нужно без конца покупать различные моющие средства в обмен на обещания выплатить вам призовые деньги.

Сколько на самом деле можно купить на 600 гривен

Самая большая бутылочка – гель для стирки. Точно такую же продают в интернете за 60 гривен. Это какое-то собственное производство псевдопризовиков. В магазинах за 60 гривен немало гелей для стирки, с нормальной датой, потому что дата изготовления – 24.28.1220.



Гель для стирки датированный 1220 годом / Скриншот с видео Bihus.Info

Кондиционер для белья SNOW – 21 гривна 60 копеек. Пятновыводитель "Персоль" стоит вообще 8,68 гривны. Последнее наименование – антисептический гель. Он стоит примерно 10 гривен.

В общем рыночная стоимость всех товаров – 100 гривен, а у аферистов – 600 гривен. То есть кто-то "наварился" в 6 раз. Есть те, кто продолжал покупать, пока не выложил десятки тысяч гривен. Обычно, с пенсии.

Жертвы аферы

Например мама Сергея Примаченко повелась на "магазины призов". Она активно ходила на почту за посылками и надеялась получить приз. Она верила бесконечному потоку бумажек о выигрыше, поэтому заказала пакетов всего на 10 тысяч гривен, чтобы получить приз.

В то же время Арнольд Филипчук даже судился с "магазином призов". После нескольких раундов псевдопобед в акциях, он даже добился подписания какого-то договора на выплату 400 тысяч в течение 5 дней. Однако ничего так и не получил.

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Сначала Филипчук выиграл суд, а в апелляции проиграл. Суд написал, что победителем этот почтовый магазин называет всех получателей своих рекламных листовок.

Этот "титул" дает лишь право дальше покупать у них товар и даже заключенный договор имеет только информативный характер. То есть людей могут раз назвать победителем, но никто не обязан платить денежный приз.

Разосланные листовки – просто бумажки без юридической силы

На листовках хочется остановиться подробнее. В них все просто кричит об обмане. "Срочно призовые средства уже готовы к выплате вам", "Вы уже в шаге от получения тысяч гривен!".



Важные надписи на открытках печатают очень мелко / Скриншот с видео Bihus.Info

Бланк бронирования средств. Протокол голосования призовой комиссии. Или даже "Вывод юридического департамента". Иногда даже подписи и печати есть.

Кому принадлежит подпись и печать

На печатях указана Людмила Янченко, председатель комиссии по вручению призов. На сайте организации вместо фото Янченко, размещена румынская фотомодель и ее изображения продаются на стоковых ресурсах.

Янченко Людмила Сергеевна в Украине одна, живет в Киеве. Однако она уверяет, что председателем комиссии по вручению призов никогда не работала. Так что ее имя на бумажках – сплошной блеф.

На фото директора финансового департамента Елены Ткаченко – снова вложено изображение из интернета.



На сайте размещены только фейковые фото работников / Скриншот с видео Bihus.Info

Кто такая "Янченко"

Журналисты вчитались в самую мелкую надпись на открытке о выигрыше. Она не просто мелкая, но и перекрыта другой. Если внимательно присмотреться, там есть сноска.

Здесь написано, что Людмила Янченко – именно такое имя может быть у штатного сотрудника компании, в случае открытия соответствующей должности в штатном расписании. Получается, даже должности такой у ​​них нет.

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Призы обещают люди, которые прячутся за крадеными аватарками и вымышленными должностями. Поэтому лучшее, что можно сделать – игнорировать на старте и ничего не покупать. На официальном сайте этих магазинов нет ни адреса, ни юридических данных компании. Это еще один тревожный звоночек.

Информация о настоящей владелице

Журналисты также изучили этикетки производителей. Посмотрели, кому принадлежат знаки товаров "Пошторг", "Имидж клуб", "Семейный клуб" и Prizeme. Правила их акций – по телефону никто не рассказывает и в посылку не кладет, они доступны только на сайте. Если бы пенсионеры могли их прочитать, то вряд ли велись бы на это.

Правила всех этих магазинов утверждены неприметной ООО "Мейл сервис". Ее обладательница – Людмила Уфинцева.

В официальных правилах указывается, что победителем является тот, кто получает сообщение. Главный победитель, это тот, кто именно уже потом в розыгрыше оплаченными посылками выиграл,

– пояснила Людмила Уфинцева по телефону.

Владелец товарных знаков – другая ООО. Учредители: Андрей Карповец и Игорь Букур. Они же – основатели производителя товаров, которые продают "псевдопризовики". Юридические лица, задействованные в этом бизнесе, периодически меняются. Их основатели тоже.



Учредители ООО "Симпатик групп" / Графика Bihus.Info

Магазины любят ездить с камерами к пенсионерам

Журналисты наугад проверили и действительно нашли человека, который получил свой приз – Ольга с Тернопольщины. Правда, только после того, как годы отдавала пенсию за дорогие товары для дома.

По телефону она рассказала, что заказывала посылки в течение 7 лет прежде чем все же получила приз, который якобы выиграла сразу. Женщина "выиграла" 64 тысячи гривен. Однако, по ее словам, в течение 7 лет она осуществляла по 6 заказов на сумму 400, 500 или 800 гривен.



Людмила Уфинцева – владелица ООО "Мейл сервис" / Фото с фейсбуке Людмилы Уфинцевой

Не надо быть математиком, чтобы прикинуть: женщина потратила на товар больше, чем ей заплатили. Однако хорошо, что вообще заплатили, ведь победителями организаторы называют всех, а призы дарят – единицам.

Стоит научиться читать сноски мелким шрифтом – там самое интересное. Искать подробные правила акций на сайтах, прежде чем принимать в них участие, а еще смотреть стоимость аналогов продукции.